Pocos nervios y muchas ganas

Pese a que el Deportivo no ha conseguido sumar una victoria en lo que va de 2017, Florin Andone no se pone nervioso. "Confiamos en nosotros, tenemos potencial, una afición espectacular, mientras las matemáticas no digan lo contrario, no me preocupa". El ariete ha tirado de sensaciones para explicar el porqué de su tranquilidad: el equipo no gana, pero se acerca, tiene opciones, compite... y todo eso cree que son los ingredientes necesarios para que la primera victoria del año llegue de manera inmediata.

Tras la derrota en Bilbao, el pichichi del equipo pide "borrón y cuenta nueva" para centrarse en los dos próximos encuentros, partidos que considera claves para el equipo. "Hay que sumar seis puntos, o cuatro como mínimo" ante Alavés y Leganés, recordó el delantero, al tiempo que señalaba a los cuatro equipos que marchan ahora por debajo en la tabla como los que sí deben acusar la presión.

Del rival del sábado, el Alavés, afirmó que se trata de un conjunto a la altura del Dépor, en buen momento y muy incómodo "ya que son fuertes, rocosos, intensos... no me gustan los rivales así"

