El club de los centenarios espera ya a Edu Villegas

David Orihuela y Javi Copero ya han cumplido cien partidos con el Xerez DFC y este domingo, podrían cumplirlos Padilla y Edu Villegas, si Juan Antonio cuanta con ellos.

El guardameta azulino, además, tiene otros récords que son muy difíciles de igualar. Es el único futbolista que no se ha perdido ni una cita del Xerez DFC, tanto de titular como de suplente. Ha entrado en las 118 convocatorias oficiales. Pero es que además es el jugador que más encuentros consecutivos ha disputado, 68.

El meta jerezano jugó todos los encuentros en las dos primeras campañas de la historia del club con Carlos Orúe en el banquillo y también los primeros cinco de la pasada temporada. Desde la jornada sexta de la pasada temporada, Dani Pendín, empezó a alternar la portería con Iván Ares y Edu Villegas.

Esta campaña empezó Ares de titular, pero desde la llegada de Sánchez Franzón, ha recuperado la titularidad en la portería. El guardameta se muestra "orgulloso" de alcanzar una cifra como esa y recuerda que "no me he perdido ni uno sólo partido desde que llegué a este club, incluso amistosos, al principio jugábamos muchos miércoles".

Villegas mantiene que "en todos los equipos que he estado me exijo al máximo nivel profesional, pero yo amo a este equipo, lo quiero, y me siento como una parte imprtante de él", concluye.

