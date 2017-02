La Policía acude a un hotel por una supuesta agresión de Maradona a su novia

La Policía Nacional se ha presentado este miércoles en el hotel donde se aloja Diego Armando Maradona en Madrid por una supuesta agresión del exfutbolista argentino a su novia. La mujer ha llamado a la recepción del hotel para alaertar de la situación y ha sido el director del establecimiento el que ha avisado a la Policía pasadas las 8:20 de la mañana. También han acudido efectivos del SUMMA, que no han tenido que intervenir.

La Policía no confirma que haya tenido lugar tal agresión ya que la novia del exfutbolista no ha querido denunciar y finalmente ha declarado que no había ocurrido.

Los agentes continúan investigando los hechos en la habitación que ocupa Maradona en el hotel Eurostar Suites Mirasierra, al norte de Madrid. El exfutbolista está en España por el partido de Liga de Campeones que juegan este miércoles el Real Madrid y el Nápoles, uno de los equipos con los que jugó en Europa durante su carrera futbolística.

Comentarios