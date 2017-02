El obispo de Salamanca recrimina el uso del acento andaluz en sus procesiones

El obispo de la Diócesis de Salamanca, Carlos López, ha decidido recriminar algunos de los gestos andaluces que se ven en las procesiones salmantinas a través de la Junta de Semana Santa, lo que aquí sería el Consejo de Cofradías.

En un escrito enviado a los 17 hermanos mayores, el presidente de la citada Junta, José Cornejo, ha trasladado la inquietud del prelado: "Los jefes de paso (capataces) utilizan en sus desfiles procesionales un marcado acento andaluz". El obispo afirma que no se entiende que durante todo el año "se hable con normalidad", y en el día de la salida procesional "se utilice un acento que nada tiene que ver con la ciudad en la que vivimos. Como no es el nuestro y no estamos acostumbrados a ello -añade- lógicamente suena incluso mal".

La reprimenda del obispo salmantino responde a la costumbre de los jefes de paso, cada vez más generalizada, de usar expresiones como "levantá", "chicotá" o "al cielo con Ella" con un deje que intenta imitar a los capataces de la Semana Santa de Sevilla. Para intentar frenar esta dinámica, el obispo, como máxima autoridad eclesiástica en la provincia, ha optado por trasladar su opinión al máximo organismo de la Semana Santa.

