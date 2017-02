75 años tras el mostrador en el corazón de Oviedo

Fina Clemente cumplirá el sábado 88 años. Pero para día feliz, el de hoy, cuando sus vecinos tienen previsto tributarle homenaje en un acto que ha orquestado la asociación vecinal Oviedo Redondo. A las siete y media, en la plaza de Trascorrales, a unos metros de esa tienda que se resiste a abandonar, Fina y su hermana Elvia recibirán la muestra de cariño de sus vecinos. El barrio entero quiere dejar constancia de su aprecio por estas dos mujeres que han sabido mantener esa conexión especial con todo el vecindario a lo largo de los años.

Hablamos con Fina mientras atiende a su clientas y algún que otro proveedor que pasa a visitarla mientras tanto. Nos cuenta lo especial que el día de hoy resulta para ella: “Estoy muy emocionada por el cariño que me demuestran mis vecinos”, nos dice. Al tiempo pasa tras el mostrador y nos trae una copia del contrato de inquilinato que su abuelo, Sabiniano Clemente, firmó con el propietario del inmueble en julio de 1904. Sabiniano pagaba de aquella dos pesetas diarias de alquiler, una y media por el bajo y 50 céntimos por la buhardilla.

De dejarlo nada, es su vida. Y en esto es rotunda Fina que se conserva muy bien a sus 88 años: “Yo sin la tienda, nada. No sabría qué hacer si no vengo a abrir todos los días”. Y clientes no le faltan, dice. Incluso, muchos de ellos son los nietos y bisnietos de quienes compraban el jabón del chimbo a su abuelo “con la diferencia de que ahora compran otras cosas y hay que tener más productos”.

Contrato de alquiler de la tienda firmado por el abuelo de Fina en 1904 / Cadena SER

Cada día abre las puertas de la tienda en el corazón de Oviedo, en un barrio que ha cambiado mucho con el paso del tiempo. El casco histórico se vuelve zona de movida durante las noches y fines de semana, pero Fina no tiene ninguna queja: “Nunca tuve un problema con nadie, y además todo el mundo que entra aquí es muy amable”. Seguro que no tanto como ella, que, en un pispás vuelve tras el mostrador para regresar con un paquete de galletas: “Toma para que lo repartáis entre los de la radio”. Así que nos despedimos de ella mientras atiende al repartidor de la leche y saluda a la señora del abrigo marrón que acaba de entrar. Antes de cerrar la puerta se lo recuerda en voz alta a sí misma: “Y todavía tengo que ir a la peluquería”. Hasta pronto Fina.

