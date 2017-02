El nacimiento del hijo del Presidente de la Xunta

Hemos vivido el revuelo del nacimiento del hijo del presidente de la Xunta en la Maternidad privada HM Belén en A Coruña. En un hospital privado no en un hospital público de los del SERGAS, una de las joyas de Galicia. Porque la sanidad pública es, con diferencia, la mayor construcción colectiva de Galicia y las noticias sobre recortes, cierres de plantas y colapso de urgencias alertan continuamente a la opinión pública. La calidad de los profesionales y del servicio que ofrece sigue estando fuera de toda duda y de ahí la polémica. Una polémica inexistente si partimos de la base de que en una cuestión como dar a luz debe ser la madre la que decida en cada momento qué hacer. Nosotras parimos, nosotras decidimos y la pareja de Feijóo ha optado por la opción que le da más tranquilidad y más seguridad y la que se adapta mejor a su forma de vida. Esa es la realidad. Como telón de fondo un niño que esperemos pueda disfrutar de la sociedad más equilibrada posible y con mayores oportunidades para todos. Para conseguir eso una sanidad y una educación públicas de calidad, las utilice o no, son imprescindibles. Aunque hay que añadir que la mejor forma de defender los servicios públicos es usarlos. Esperemos que puedan disfrutarlas él y todos los de su generación. Su padre, y el partido que representa, tiene ahí mucha responsabilidad, aunque, a fin de cuentas, depende de todos nosotros. No queda más que trasladar la enhorabuena a madre y padre. El nacimiento de un niño siempre es una buena noticia.

Todos los niños nacen en el tiempo justo, dice Paul Simon.

