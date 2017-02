Dicionario antroideiro coruñés II: César Sanjosé

A estas alturas estaría a piques de principiar as súas vacacións. Dende unhas semanas antes do comezo oficial da festa, disfrazado de Carrapuchiña Vermella, Abella Malla ou Isabel La Católica, anunciaba polas rúas a revolución do Antroido. Falo de César Sanjosé, choqueiro maior da rúa da Torre. Entrega necesaria, como prometemos, deste dicionario antroideiro coruñés.Todos o coñecemos, César foi durante décadas o camareiro de voz profunda da cervexaría Estrella. 350 días ao ano de sobriedade e discreción absoluta. E dúas semanas de loucura festeira –tiña de ser- entregado as intensidades do Carnaval. Naceu en terra de artistas, na propia rúa da Torre, a poucos metros de onde o señor Canzobre ensaiaba co seu mariachi. Emigrou de novo a Inglaterra. Adaptouse axiña e, aos poucos, recibiu unha grande oferta laboral: Converterse en xefe de persoal nun novo hotel en Australia. César informouse ben. E aínda que a oferta era inmellorable, finalmente dixo non: Alí, nas antípodas no celebran o Antroido.

“No Campo da Leña, colocábanse os jipis (sic) da policía nacional para que non pasasen os choqueiros a centro da Coruña.”, tal me tiña contado moitas veces. Naqueles anos heroicos, xa que nin a base da paus conseguían eliminar a festa, as autoridades franquistas montaban barricadas para que os antroideiros non escandalizasen o centro da cidade coa súa presenza. Mais, ao final, sempre cruzaba algún choqueiro-kamikaze.

A César tampouco había jipi que o detivese. Era un superdotado do Carnaval. A súa voz competía en vatios coas megafonías dos bares todos, e gañaba. Durante estes días, tanta era a súa entrega que case nin visitaba o leito. Iso si botaba pequenas sestucas reparadoras na Taberna do Canto do Cuco (rúa Miguel Servet), nunha mesa distinguida por Raúl, o propietario,como “El Rincónde Mr. César”. Os Maracos, comparsa gloriosa, colocaron neste lugar unha placa que, entre outras loanzas, incluía a letra da súa canción preferida:

En la casa de Irene, entró un inglés,

que, por cuatro pesetas, quería comer.

E Irene le decía: no puede ser,

que aquí no se trabaja para el inglés.

Dende hai uns aniñosCésar xa non aparece como anxo do Antroido. Ten outra cita máis imporante: a eternidade. Mais aínda que non estea, xa o sentimos no arroallo deste tempo. Porque estou certo, señora, que habemos atoparnos choqueiros na rúa da Torre, tal como César Sanjosé nos ensinou, “co grelo na man, a flor do Carnaval”.

