Fomento no acepta las propuestas del Concello sobre Alfonso Molina

Fomento no está dispuesto a introducir cambios en el proyecto de reforma de Alfonso Molina como propone el Concello. Tampoco cambios en el presupuesto ni en los plazos de tramitación. El Ministerio no acepta la propuesta municipal de sendas peatonales cerca de las márgenes de la avenida. Se limita a los acuerdos alcanzados en junio pasado cuando el Ayuntamiento no había realizado sus propuestas de "humanización".

Sobre las pasarelas a la altura del Parque Ofimático y en la zona del enlace de Pocomaco, propuestas por María Pita, Fomento dice que deberán ir con cargo a las arcas municipales. Tampoco considera adecuados los espacios planteados bajo las estructuras existentes ni de las márgenes que impliquen problemas de seguridad vial.

