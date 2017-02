El Depor busca la picardía

No es una característica que defina al Depor actual. La falta de oficio "Eso se tiene, no se trabaja", recalcó Raúl Albentosa desde Abegondo. La falta de picardía ha sido determinante para hacer que el Deportivo se haya visto metido de lleno en el lío por evitar el descenso. "Si tú has jugado en la calle, lo sabes. Las pillerías suman y es beneficio para ti", explicó el central valenciano. "Me estoy jugando la vida" y eso a veces, según Albentosa no se nota en el actual Dépor. La clave para lograrlo es, para el zaguero, que cada jugador reflexione a nivel individual para poder dar ese plus de carácter que se necesita. En este momento crucial, "o vamos al frente o nos quedamos en el camino", destacó el jugador del Deportivo.

El sábado llega la primer gran batalla del 2017. El Deportivo, que aún no ha ganado en el año actual, se mide al Alavés, "un espejo para nosotros", dice Albentosa. Los vascos, finalistas de Copa y con una situación holgada en Liga, llegan a Riazor. Después de tres salidas consecutivas, la Liga regresa a casa. "Tenemos que ganar sí o sí. Lo necesitamos. Una victoria que nos beneficie psicológicamente". El aspecto anímico es otro de los puntos débiles del actual Deportivo, acostumbrado a ver cómo los rivales neutralizan sus ventajas en el marcador.

No juega por decreto.

La suplencia de Albentosa en la mayoría de los partidos de este año 2017 sirvió para cortar, según el central, un comentario que corría entre los aficionados: el de que Albentosa jugaba por amistad con Gaizka Garitano. "Aquí nadie se casa con nadie. Juega el que él decide. Muchos pensaban que estaba jugando porque era amigo del entrenador". Alejandro Arribas y él pelearán este sábado por acompañar a Sidnei en el centro de la zaga ante el Deportivo Alavés.

Mientras, el Dépor completó una sesión suave en Abegondo. La de este jueves, penúltima prueba antes del partido, demostró que Garitano sigue dando mucha importancia a la estrategia, El balón parado centró la mayor parte de los ejercicios ensayados. Emre Çolak llevó las riendas de las faltas y del resto de jugadas de estrategia. Tras la igualdad mostrada en los tres partidos que este año han enfrentado al Dépor con los vitorianos, el balón parado puede ser determinante a la hora de lograr el triunfo.

