El Eldense prepara el próximo partido en el viejo "Pepico Amat"

Después de casi cuatro años sin hacerlo, el C. D. Eldense se ha ejercitado esta tarde sobre el césped natural del viejo estadio “Pepico Amat” para preparar el partido que jugará ante el Villarreal C. F. “B”, el sábado en la ciudad deportiva del club vilarrealense.

Fran Ruiz y Filippo Vito di Pierro han preparado el encuentro sobre una superficie similar a la que se van a encontrar en tierras castellonenses con el edil de Deportes de Elda, Fernando Gómez, y el coordinador del área, Chema Martínez, como espectadores excepción. No en vano, el Deportivo es el primer equipo que pisa el escenario desde que fuera replantado por la empresa que organizó dos pruebas del Campeonato de España de Supercross el verano pasado.

El cuerpo técnico del C. D. Eldense dirigiendo la sesión vespertina / Cadena SER

El hecho se puede considerar como una excepción ya que ese terreno de juego, según las indicaciones de los técnicos, no debe tener más de doce horas de uso semanales para su buena conservación. Es por esto que desde el departamento municipal de Deportes de Elda se ha dispuesto que solo lo utilicen los primeros equipos del C. D. Eldense, Elda Industrial e Idella C. F., además de un módulo del I.E.S. “Monastil”, cuando tengan que preparar encuentros en el campo de rivales que jueguen sus partidos sobre hierba natural.

