Los trabajadores de ayuda a domicilio reclaman a Clece los salarios adeudados

UGT ha denunciado que la empresa Clece mantiene deudas salariales con alrededor de un centenar de empleados de ayuda a domicilio de Granada, a los que no ha abonado los salarios de sus vacaciones, festivos ni domingos pese a tratarse de un servicio público, por lo que sopesa recurrir a la vía judicial.

El sindicato ha informado este jueves en un comunicado del retraso en los abonos, que ha relacionado con el cambio de la empresa que presta el servicio de ayuda a domicilio en esta capital andaluza.

Ha indicado que la anterior firma responsable de este servicio público, Clece, no ha saldado como debería las deudas salariales íntegras con la plantilla tres meses después de la subrogación de los puestos de trabajo por la nueva empresa.

Según UGT, Clece adeuda a alrededor de cien trabajadores eventuales de este servicio los importes salariales correspondientes a las vacaciones, los pluses por festivos y los domingos.

El presidente del comité de empresa de Arquisocial, la nueva firma responsable de la ayuda a domicilio en Granada, Sergio Santander, ha exigido a Clece que pague lo adeudado y predique con el ejemplo antes de reclamar al Ayuntamiento de Granada "deudas de astronómicas intereses".

Santander ha recalcado que Clece no puede "escudarse" en que ya no es la responsable del servicio público porque no impide que cumplan de forma íntegra con sus obligaciones salariales, por lo que UGT se ha puesto a disposición de los afectados para que formalicen las demandas de reclamación de cantidad.

UGT ha exigido a la firma que, de manera voluntaria o por vía judicial, abone lo adeudado para que los afectados no se vean abocados a recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que retrasaría el pago de las cantidades y cubriría con fondos públicos la deuda de una empresa privada.

Comentarios