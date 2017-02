Victor: "No pensamos en el derbi"

La disputa del partido contra el rival de la ciudad condiciona en muchos aspectos el encuentro inmediatamente anterior. Los jugadores advertidos de sanción, los que puedan estar fisicamente castigados o limitados, toman especial relevancia ante la inminencia de ese encuentro tan especial. Los entrenadores suelen tirar de manual y procuran dar fuerza al partido inmediato. Víctor Sánchez ha adoptado ese papel y ha procurado centrar su energía en el partido contra el Granada. "No pensamos en el derbi. Para estar arriba hay que sumar de tres en tres y hay que estar centrado en el siguiente partido. El derbi es muy importante, pero toca el partido ante el Granada". De todas formas, el entrenador bético no está al margen de lo que significa este encuentro. "Desde el primer día los béticos me hablan del derbi. Pero nos aislamos para preparar un partido tan importante como el del Granada. Queremos preparar el derbi con 27 puntos". señaló.

El Betis ha mejorado su nivel defensivo, recibe menos goles, pero se ha resentido la capacidad realizadora. "Para hacer goles hay que generar ocasiones. Son rachas que se dan, es cuestión de tiempo aumentar la efectividad. Tenemos nivel para hacer gol y con este índice de ocasiones, los goles llegarán", declaró el técnico verdiblanco que restaba importancia a la racha negativa de Rubén Castro. "A todos los delanteros les ocurre. Rubén está apareciendo, pero no nos centramos únicamente en él para no tener dependencia de un único delantero. A su capacidad hay que unirle la capacidad de los demás" concluyó el entrenador madrileño.





Comentarios