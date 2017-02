El nuevo rector de la Rey Juan Carlos será el delfín de Fernando Suárez

El catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Javier Ramos López, ha sido elegido nuevo rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid con el 58,31 % de los votos frente a su única contrincante, la catedrática de Teoría de la Comunicación, Rosa Berganza Conde, que ha obtenido un 41,69 %.

Ramos ha recibido el apoyo mayoritario del sector que más cuenta en el sistema ponderado para elegir al rector, el de los profesores permanentes. Se ha impuesto también entre el personal de administración y servicios y el resto de personal docente. La otra candidata, Rosa Berganza, ha recibido el apoyo de la gran mayoría de los alumnos, 7 de cada 10.

Javier Ramos se convierte de esta manera en el sucesor de Fernando Suárez Bilbao, quien tras ser acusado por varios profesores de plagiar en varios de sus escritos, se vio obligado a adelantar las elecciones al 15 de febrero y a rechazar su candidatura a revalidar su cargo.

En lo que respecta a la investigación de los plagios del anterior rector, Ramos López, considerado el candidato más afín a Suárez Bilbao, ha apostado durante la campaña por "pasar página" y que sean los tribunales los que evalúen si su predecesor en el cargo cometió o no los presuntos plagios de los que se le acusa.

Este ingeniero de Telecomunicaciones ha asegurado en los últimos días que o están entre sus prioridades investigar este asunto, ya que para "decidir si una persona está capacitada o o para ejercer su profesión, ya existen mecanismo con la Agencia de Evaluación de Calidad Académica".

La polémica en tornos a los plagios del anterior rector surgió a mediados de octubre, cuando varios medios alertaron de que Suárez Bilbao habría copiado en un artículo para la revista jurídica Anuario de Historia del Derecho Español parte de un libro del excatedrático de la Universidad de Barcelona, Miguel Ángel Aparicio. En las sucesivas semanas, se denunciaron otros posibles plagios cometidos por Suárez. Él defendió que no había plagio, a pesar de no citar la fuente, porque no había cobrado por el artículo.

