Marcos Luengo se estrena el domingo en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid es la principal pasarela de España. Este año cumple su 65 edición y lo hace con un programa en el que coinciden los principales creadores del país y las marcas más influyentes. Son 43 los diseñadores que pasarán sus modelos en la pasarela de IFEMA, y entre ellos estará por primera vez el diseñador nacido en Grado, Marcos Luengo. Se estrena en la semana de la moda junto a nombres como Custo Barcelona o Menchén Tomás que también acuden por primera vez, añadiendo sus nombres a una lista en la que ya figuran Roberto Verino, Ailanto, Roberto Torretta, , María Ke Fisherman, Ana Locking o Teresa Helbig.

Luengo presentará su colección Otoño-Invierno 17/18, este domingo a las once de la mañana en la pasarela madrileña. Se trata, dice, de una colección personal, potente y colorista, que pretende vestir a la mujer de la mañana a la noche y que da tanta importancia a las prendas como a los complementos: “Utilizamos materiales de primera calidad como la lana, el terciopelo o la doble faz de cordero. Todo ello hecho en Asturias y con mano de obra asturiana”.

Este desfile coloca ya al creador asturiano entre los grandes del país y eso que explica que “Hemos llegado donde queríamos, pero las cosas van apareciendo poco a poco. No me gusta hacer planes”. Luengo viene trabajando en ello desde hace años. Este licenciado en psicología, profesor de inglés, decidió a principios de siglo comenzar a diseñar bolsos y pieles. Pronto consiguió hacerse un lugar en las mejores tiendas. Nos cuenta que la crisis le obligó a reinventarse: “Dejaron de venderse los bolsos y hubo que tomar otros caminos. Así comenzamos con la moda”. Poco después abrió su propia tienda en Oviedo y, desde hace un par de años también trabaja en su atelier de Madrid.

Reconoce que el hecho de que la Reina Letizia haya lucido uno de sus abrigos durante la entrega del galardón al Pueblo Ejemplar de Asturias, en Los Oscos, ha supuesto un hito destacado en su carrera: “Eso te abre algunas puerta y te da más visibilidad internacional. Pero todo esto es trabajo, trabajo y trabajo”.

¿Y ahora qué?, le preguntamos. Qué va a pasar después de un momento importante como el que supone presentar sus colecciones en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid: “Pues no lo sé. Lo cierto es que si hago mucho tiempo lo mismo, me aburro. Ya veremos. De momento quiero disfrutar de esto”. La cita, el domingo a las once en la principal pasarela española. Allí desfilarán diseños creados en Asturias, prendas manufacturadas, con orgullo, también en Asturias.

