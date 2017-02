Ripa llama "mafioso" a Javier Fernández y tensa el pleno en el turno de preguntas al presidente

Una sola palabra, el insulto de un diputado de Podemos al presidente del Principado, Javier Fernández, cuando estaba en el uso de la palabra, ha marcado este viernes el Pleno de la Junta General del Principado. El parlamentario, Daniel Ripa, llamó desde el escaño “mafioso” al presidente, lo que obligó al presidente de la Cámara a intervenir.

Era hasta ese momento un Pleno, por decirlo de algún modo, de baja intensidad: el presidente, Javier Fernández, respondía a preguntas de los grupos parlamentarios, sin temas de especial relevancia y con diputados y periodistas más pendientes de dispositivos móviles a la espera de la sentencia del Caso Noos. El presidente respondía al portavoz de Podemos, Emilio León, sobre medidas anticorrupción. En ese preciso momento, Fernández preguntaba al portavoz de Podemos cómo cree que se sienten las personas sobre cuya honorabilidad ha venido sembrando dudas. Ahí es donde irrumpió el exabrupto de Ripa desde el escaño y con su micrófono apagado, aunque fue perfectamente audible en todo el hemiciclo: "¡Mafioso!""¿Qué me ha dicho?", saltó el presidente. Desde la Mesa de la cámara, su presidente Pedro Sanjurjo tomó la palabra para pedir a Ripa una rectificación de lo que calificó como un hecho muy grave". El diputado de Podemos retiró el insulto pero no sin pedir al presidente que no le señalara con el dedo mientras respondía a su compañero de filas Emilio León".

El enfado fue patente entre buena parte de los diputados de la Cámara al entender que se habían sobrepasado ampliamente los límites de las formas parlamentarias.

