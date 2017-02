La sentencia del caso Nóos ya tiene letra en el Carnaval de Cádiz

El coro El mayor espectáculo del mundo ha sido el encargado de cantar la primera letra que el Carnaval de Cádiz dedica la sentencia del caso Nóos, sólo horas después de que se hiciera pública. La letra ha sonado de esta noche en el penúltimo pase de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Teatro Falla.

El coro, que representa a diferentes carnavales del mundo, cuyo autor es Luis Rivero, ha relatado en el primero de sus cuplé una supuesta conversación entre Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín tras conocer el fallo judicial.

"Cristina mía, no sientas pena, que yo en seis años salgo a la calle y nadie se acuerda. Iñaki, no sientas pena, pago la multa y me voy de España a ver si revienta", comienzan a cantar en ese diálogo entre componentes masculinos y femeninos del coro.

"Cristina mía, no sientas pena, que yo en la cárcel no tendré ningún problema. Iiñaki, que el tiempo pasa y ya estás fuera", se consuelan por separado hasta que empiezan a cantar juntos: "No sientas pena por el juicio ni la sentencia, mientras que todos dentro de España sienten vergüenza".

A la espera de si la sentencia del caso Nóos recibe más letras, la familia real está siendo muy mencionada en el concurso, con una agrupación, procedente de Sevilla, que representa al rey emérito Juan Carlos I, con el nombre de ‘Esta chirigota cae bien’. El Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz conocerá mañana qué sábado pasa a las semifinales, antes de llegar la gran final del 24 de febrero.

