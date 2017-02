...me he disfrazado de Papa

Sí, hoy toca tema espinoso. Seguro que muchos de ustedes han escuchado estos días algo sobre la polémica del cartel de carnaval. Resumiendo, en uno de los carteles de carnaval aparece el monigote de alguien disfrazado como un Papa con su “Papa Móvil” colgando en la cintura y demás. No le ha parecido bonito al arzobispado de Santiago, así lo hicieron saber en un comunicado, y a raíz de ahí el PP local ha apoyado una campaña de recolecta de firmas. En la página de la recogida de firmas se puede leer en uno de sus párrafos, “Se aprovechan de los cristianos que en vez de volar los autores (como en el Charlie Hebdo) ofrecemos la otra mejilla.” Que es para pensar: ¡hostia! (u oblea). La construcción gramatical de la frase no es del todo clara, así que no sé decirles si lo de “en vez de volar los autores (como en el Charlie Hebdo)” se refiere a lo que se pueda referir o a volar, de “volar su imaginación” pero… oblea.

Más reacciones, según podemos leer en La Opinión de A Coruña, el colegio Grande Obra de Atocha anunció que no cederá sus instalaciones para que se celebren actividades de Carnaval en caso de que llueva, tal como sí ocurría en años anteriores. No es el caso de la Grande Obra, en el que lo más parecido a un disfraz con connotaciones religiosas es el de un grupo con el símbolo de las cruzadas hace unos años; pero sí que en otros colegios religiosos coruñeses se han podido ver a alumnos disfrazados de representantes del clero. O yo mismo, con 9 años participé en una boda católica en un carnaval, con su cura, monaguillos y todo, pero claro, ya se sabe, era la escuela pública y gobernaban los socialistas, así que...

Suena un poco raro esto de que parezca nuevo lo irreverente del carnaval cuando estamos acostumbrados a ver figuras de los distintos poderes en ellos. Por ejemplo, lo del Entierro de la Sardina, en el que podemos ver muchos disfraces religiosos, no es precisamente un invento de las Mareas, ya ha aparecido en la programación carnavalesca de años anteriores con alcaldes de todos los colores.

Si lo que molesta es el disfrazarse de representantes de la Iglesia, habría que también protestar contra las empresas que fabrican disfraces de cura, de monja, o peor, de monja sexy, y bueno, entonces también imagino que habría que meter esos disfraces que hipersexualizan a la mujer, bombera sexy, enfermera sexy; y, claro, sobre todo si de estos disfraces hipersexualizados existen versiones dirigidas a niñas de 6 años, tal como hemos podido leer hace unos días. Imagino que ahí sí que protestar, ¿no? (

En fin, si la reacción de la Iglesia fuese más abierta y festiva veríamos más cosas como las de la procesión de San Blas en Benaocaz, provincia de Cádiz, en la que sacan al santo con música de charanga, así que pillo mi papamóvil de cartón y para allí que me voy de procesión.

