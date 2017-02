Alfonso Ortuño: "El club se queda en manos de los socios"

El todavía presidente de la Junta Gestora del C. D. Eldense, Alfonso Ortuño, ha visitado esta mañana las oficinas del club en el estadio municipal “Nuevo Pepico Amat” y no ha tenido inconveniente en atender a los medios de comunicación que estaban presentes, Radio Elda - Cadena SER e Idellaasport.com, para hablar de la reunión que ayer mantuvieron miembros de esa junta con algunos “sectores críticos” de la afición donde “les comunicamos que ya estamos cansados y hemos la cruz durante mucho tiempo por lo que ha llegado el momento de que lo cojan otras personas”. Añade Ortuño que “estamos sufriendo en demasía un castigo muy grande por hacer una labor que creemos que la estamos haciendo bien. “Esto agota y cansa mucho y quizás la gente no ha entendido que nosotros somos una gestora a la que el vestuario y afición ha tratado desde el primer día como una directiva”.

Alfonso Ortuño (D) con David Aguilar / Cadena SER

Alfonso Ortuño comunicó a los aficionados, de manera informal, que dejarán de ejercer como Junta Gestora en el momento en que se convoquen nuevas elecciones“aunque no disponemos de un listado de socios actualizado y no sabemos ante quien tenemos que dimitir”.

Ortuño considera que “ha llegado el momento de que los socios den un paso al frente”.

El actual presidente de la Junta Gestora del C. D. Eldense ha descartado con rotundidad, que su equipo de trabajo tenga intención de presentarse a las elecciones. “No sé cómo hemos aguantado tanto porque hemos sufrido un linchamiento total todos los días” lamenta Ortuño para añadir que “creemos que hemos hecho una buena gestión en lo económico”.

Preguntado sobre el papel de Nobile Capuani y su equipo de trabajo en el club, Alfonso Ortuño ha sido rotundo al manifestar que “gracias a ellos el equipo viaja mañana a Villarreal”.

El presidente de la Junta Gestora del C. D. Eldense no ha dudado en valorar el mes y medio en que el grupo inversor italiano está en la entidad reconociendo que “han tenido muchos inconvenientes y no ha sido como esperábamos seguramente por las circunstancias que se han dado porque su idea era traer cinco o seis futbolistas y se han encontrado con que han tenido que traer más de veinte. Están haciendo todo lo que pueden dentro de los problemas con que se están encontrando”.

Con este telón de fondo, advierte de que “la última gestión que vamos a hacer es convocar las elecciones a presidencia del club”.

