El Eldense visita a un efectivo Villarreal "B" (S. 17:00 h)

La ciudad deportiva del Villarreal C. F. acoge esta tarde (17:00 h) el partido de la 26ª jornada de liga en el Grupo 3 de la Segunda B de fútbol que jugarán el Villarreal C. F. “B” (6º: 38 Ptos.) y el C. D. Eldense (20º: 13 Ptos.) con arbitraje a cargo del barcelonés, de Igualada, Rubén Ávalos Barrera.

Como cada semana desde que comenzó esta liga, el C. D. Eldense tiene la obligación de ganar, mucho más ahora que puede permitirse el dudoso lujo de perder solo tres de los trece partidos que restan para acabar la competición si quiere pelear por la casi imposible permanencia. Enfrente, los de Fran Ruiz, tendrán a un Villarreal “B” que ha ido claramente de menos a más y está peleando por meterse entre los cuatro primeros. Un equipo, el de Paco López, que es el segundo equipo máximo goleador del grupo a tan solo cuatro del líder, Barcelona “B”.

Fran Ruiz tiene la baja de Adrián Ruiz “Tabala” mientras que el técnico local no podrá con Daniel Raba ni con Marcos Mauro.

El partido lo podrán seguir en directo a través de www.radioelda.com y la aplicación móvil de la Cadena SER.

