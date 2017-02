Este vídeo recoge el mejor mensaje posible para San Valentín

"No me quieras tanto, quiéreme bien" o "Si el amor aprieta y lastima no es tu talla"... han sido alguno de los mensajes que se han incluido en las rosas que el alumnado del IES Cerro de los Infantes de Pinos Puente se ha intercambiado esta semana con motivo del día de San Valentín para fomentar los "Buenos amores" y las " Relaciones sanas".

Coincidiendo con la celebración del Día de los Enamorados, el Ayuntamiento de Pinos Puente ha llevado a cabo una Campaña de Prevención de Violencia de Género bajo el título "Cuestionando los mitos del Amor Romántico".

Realizada por las áreas de Igualdad y Juventud, junto al centro educativo, el objetivo de dicha campaña es la de cuestionar los mitos del "Amor Romántico" que tan implantados están en nuestra cultura, y que son la base de las relaciones de violencia de género, y que transmiten estereotipos sexistas en donde una de las partes tiene más poder que la otra, y una idea de que cierto sufrimiento es normal si amas a alguien.

Mitos como la "media naranja", "en el amor todo vale", "si hay celos es porque me quiere", "quien más te quiere te hará llorar", o "el amor todo lo puede", son cuestionados en esta campaña, haciendo hincapié cómo serían los comportamientos en una relación sana.

Asimismo, desde el Centro de Información Juvenil se ha realizado un video en el que han participado jóvenes de la localidad y del IES en el que muestran como es una relación sana e igualitaria. Y con un mensaje claro: "QUEREMOS AMOR.... AMOR DEL BUENO".

Comentarios