Participa se abstiene y desbloquea el presupuesto municipal

El gobierno está satisfecho por la aprobación del presupuesto en la comisión de hacienda, con lo que una vez se cuente con el informe favorable del interventor, podrían llevarlo a pleno. La previsión es que la aprobación inicial sea dentro de dos semanas y la definitiva a finales de marzo o principios de abril.

El presupuesto contempla 19,4 millones de euros reflejados en las enmiendas y no 25 como en un primer momento se pretendía. Así se han aprobado 6,5 millones de euros de inversión en Emvisesa, la mayor cantidad de su historia, 17,3 en parques y jardines y 11 en barrios como alcosa, el carmen, Padre Pío o la Plata. Se invertirán 4 millones en instalaciones deportivas, 1 y medio en el año Murillo y 3 en patrimonio lo que supone actuaciones en la fábrica de Artillería, Santa Clara, la capillita de San José, el palacio del pumarejo o la fábrica de vidrio.

Participa se ha abstenido y facilita la aprobación del presupuesto. Lo ha hecho al ver una actitud del gobierno favorable a la aceptación de enmiendas aunque no garantiza su voto en el pleno.

El pp ha votado en contra al entender que no se bajan los impuestos, no se reclaman 50 millones a la junta y no hay compromisos de ejecución. Si se mantiene la votación, el presupuesto saldrá adelante con el voto de calidad del alcalde lo que desde el pp se considera un síntoma de debilidad.

IU ha votado en contra porque considera que de las enminedas que se aceptaron en la anterior comisión de hacienda, el 75% de las que habían pedido, ahora se ha pasado a sólo el 45%.

Ciudadanos, como hizo hace dos semanas, ha vuelto a votar a favor del presupuesto defendido por el gobierno.

