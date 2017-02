Confianza ciega en la remontada

No hay dos sin tres y el Celta ha recibido el tercer varapalo de la semana la pasada noche en Balaídos ante el Shakhtar Donestk. Una derrota que no entraba en los planes ni de Berizzo, ni de los jugadores, ni tampoco de los aficionados que todavía no se han repuesto de la eliminación copera.

Pero no queda otra que levartse, porque hay cosas peores que hemos superado. Y porque los primeros que confían en que la remontada es posible son los jugadores. Berizzo lo confirmaba ayer "vamos a luchar" y el capitán Hugo Mallo lo dejaba claro "hay que seguir, nadie dijo que fuera fácil y hay que creer. Vamos a trabajar para remontar" y lo reiteraba Daniel Wass "podemos remontar. Ganamos 2-1 en Bernabéu por qué no vamos a ganar en Ucrania"

Este equipo está capacitado para ganarle a cualquiera y creemos en las remontadas. Una situación similar ya la vivió el Eurocelta de Víctor Fernández en el 98. En Balaídos perdían 0-1 ante el Aston Villa y ganaban 1-3 en el Villa Park. Por eso y porque hay calidad para hacerlo, no podemos dejar de creer.

