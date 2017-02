Felipe González, el Papa y el umbral del amor

A mediados de los 90 Felipe González ya no era guapo y los fabricantes de caretas empezaron a emplear el color gris en los laterales de su cabeza de goma para dibujar las canas. Yo tuve una de aquellas máscaras. También una de Fraga. Hoy parece que todas las decadencias empezaron entonces, en los 90, sin que lo supiéramos. Así, en silencio, es como operan ellas.

Lo que ocurre cuando se resquebraja la belleza es que la gente pierde el norte. Todos buscan un remedio que les devuelva a su propia esencia. Los calvos se ponen pelo y esperan que nadie se dé cuenta, las arrugas brillan como faros en la costa envueltas en cremas milagrosas.

Hay un umbral a partir del cual algunos asumen que no tiene sentido dejar avanzar las cosas con naturalidad. Allí se arremolinan las dignidades, los respetos, los sentimientos más íntimos en caldo, a veces, con intereses más espurios. Hay un umbral, incluso, del amor, que no sé en qué década situar, pero que una vez traspasado impuso que dos personas no se querían si no se compraban el cariño un día de febrero.

El umbral que marca el paso del chiste a la mera ofensa es también difuso, discutible, pero me cuesta ver en la caricatura (que eso es) de un hombre, de un dignísimo representante, la intención de ofender a cada rincón de una institución y, más aún, a una creencia profunda o a una comunidad entera.

Este Papa, precisamente, ha sido experto en cruzar fronteras antes inviolables para la curia y con ello ha conseguido siempre ensanchar la base de sus admiradores, de su dignidad y de su respeto, nunca reducirlas.

