Una convocatoria pensando en Europa

El Celta afronta la cita de Osasuna de este domingo con muchos novedades en la lista de convocados. Lesiones, dudas y descanso pensando en el partido del próximo jueves en Ucrania en el que el Celta se juega la vida.

No está en la lista Guidetti que por sanción se pierde la cita de mañana, pero además acabó el partido con un esguince de tobillo del que se tiene que recuperar. Tampoco está, y esta puede ser la baja más sensible, el capitán Hugo Mallo que no se ha recuperado de una elongación que también sufría durante el partido del jueves. El descanso se lo da Berizzo a dos de sus hombres fundamentales, el Tucu y Roncaglia.

Vuelven a la lista Planas, Pape y Señé. Entra por primera vez desde su llegada Hjulsager al que además Berizzo ya ve listo y podría darle sus primeros minutos.

