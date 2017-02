Un Guada espléndido en su esfuerzo, vence al Algeciras

C.D GUADALCACÍN 2 - ALGECIRAS C.F 0

Tres puntos de oro, los que lograba el Guada ante el Algeciras, tercera clasificado de la liga. El equipo jerezano resolvió el partido gracias a un trabajo en equipo que resultó impecable. La solidaridad de todos en el esfuerzo y sacrificio, fue la clave de un triunfo tan justo como necesario.

Suman la segunda victoria consecutiva y resuelven con éxito el primero de los partidos comprometidos con rivales de la parte alta de la clasificación. Aún queda la visita a Sevilla, para medirse al Betis B y el enfrentamiento, de nuevo en casa, contra el Écija.

El campo de césped artificial volvió a ser el principal aliado para los de Alberto Vázquez. Y es que no es fácil ganar en el municipal Fernández Marchán. Que se lo pregunten al Arcos, que con mucho esfuerzo, sólo pudo sacar un punto en la primera vuelta tras empatar a cero. El partido ante el Algeciras, se ciñó en el guión previsto. Juego directo, de ida y vuelta en muchos casos, con pocas triangulaciones y con un equipo, el Guada, que se adaptó mejor que su rival. El primero en probar fortuna con un disparo lejano fue Luis Castillo. El balón lo estrellaría en el cuerpo de Berlanga. Los partidos en Gudalcacín, se ganan o se pierden muchas veces por los pequeños detalles, por los errores. No concedió mucho el equipo jerezano, quizás sólo al inicio, cuando Camps se aprovecharía de un mal control con el pecho de Pablo para encarar con poco acierto la pòrtería defendida por Lebrón, que volvía tras cumplir sanción el pasado domingo. Por suerte, el jugador campo gibraltareño no vio como le doblaba sólo por la derecha Mauri.

A balón parado probaría fortuna de nuevo Camps, con una falta desde la frontal que desviaría el meta jerezano, providencial las veces que tuvo que intervenir, que no fueron demasiadas, gracias al buen trabajo del equipo en defensa. Poco antes de alcanzar la media hora de juego, Diego Galiano probaría desde el centro del campo tratando de sorprender a Romero, y por poco no lo hizo. El balón se marcharía cerca del larguero. Mauri tuvo una gran oportunidad para adelantar al Algeciras. Se aprovechó de un error de Castillo al sacar la pelota desde atrás. El delantero rojillo se encontró la barrera siempre infranqueable de Lebrón, que despejó acertadamente desde el suelo. La primera parte terminaría con un remate de Juanjo desde la frontal que rechazaría la defensa.

Sin goles al descanso, el partido se reanudaría con los mismos que se marcharon a los vestuarios. Poco iba a tardar el Guada en adelantarse en el marcador. Y fue Rosillo, que reaparecía tras parar la semana anterior por sanción. Juanjo roba en la medular, entrega a Fran y éste centra a al siete, que batiría por bajo a Romero. Se desató la locura en la hinchada jerezana, que empezaba soñar con la victoria frente a uno de los candidatos al ascenso. Estiraba líneas el Algeciras, tratado de lograr la igualada, pero la contra terminaría siendo letal de los guadalcacileños. Fran Jiménez tuvo una gran oportunidad, pero se cegó en terminar en solitario la jugada, en lugar de pasar a Rosillo, que asomaba sólo por el costado contrario.

Quizás fue el momento clave del partido. El Guada no terminaba de cerrarlo y el Algeciras estaba cerca de cambiar el escenario del choque. Pero entonces apareció la figura de Lebrón, que primero, se lució a mano cambiada tras un disparo desde la frontal de Tano, que había salido en la segunda parte. Luego repetiría luciéndose en un disparo de Ganet. Con el partido casi expirado, José María sería expulsado con doble amarilla. Marín, con un disparo fuerte y ajustado a la escuadra, lograba el segundo y ya terminaba de ajusticiar a su rival. El Algeciras, lleva tres meses sin ganar lejos del Nuevo Mirador y sus aficionados salieron muy enojados con el juego y el planteamiento del partido. El Guada suma dos victorias consecutivas y, sin presión, el domingo que viene visitarán la cancha del segundo clasificado, el Betis B

FICHA TÉCNICA:

C.D GUADALCACÍN: Lebrón, Escalón, Pablo, Rosales, Diego Galiano (TA), Luís Castillo, Rosillo (Marín), Juanjo, Fran Jiménez (TA), Piñero (Rodri)

ALGECIRAS C.F. Romero, Maikel (Oñate), José María TR, Berlanga, Hedrera, Ganet, Mauri, Anaya (Tano), Camps, Iván, Dani Gallardo (Pato) T.A

Comentarios