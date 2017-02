Y el mejor fue Edu Villegas

No parece haber más cera de la que arde. Desdibujado, roto, sin un plan para lograr el objetivo, sin un patrón de juego. Así se ha manejado el Xerez DFC una vez más en el estadio Chapín. Ahora recaerá toda la culpa en el entrenador, en Juan Antonio, pero él no la tiene toda. La culpa la tiene quien planificó la plantilla, la tienen quienes fueron cómplices de esa mala gestión. Los que por obra u omisión participaron en tamaño despropósito Sí, los directivos que han estado todo el año más preocupados por la gestión económica que por la deportiva. Como si lo segundo no fuera importante.

Esta plantilla está descompensada, no tiene la calidad que algunos vendieron en pretemporada y así les va. La Unión deportiva Roteña, con menor calidad, con bastante menor presupuesto, le ha podido hacer un roto de grandes dimensiones si no es por Edu Villegas, el mejor del equipo. Ni contra diez por la injusta expulsión de Poley, con una roja que sólo vio el colegiado, ni el césped, regado y cortado horas antes.

Los rojillos avisaron muy pronto. Apenas un par de minutos en el campo fueron necesarios para comprobar que no venían a Chapín a verlas venir. En la primera jugada de ataque, José Carlos pasa a Expósito que dispara obligando a intervenir a Edu Villegas.

Los mayores problemas de la Roteña llegaban en su banda izquierda. Biri, durante los primeros minutos del partido encontró un filón en su carril. En velocidad, le ganaba siempre al lateral izquierdo, pero a la hora de centrar, pocas veces estuvo preciso. A los 23 minutos, José Carlos tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado, en su puesto salió Barberá.

En el minuto 39, tras una falta desde la banda, Edu Villegas llega con apuros a despejar de puños y el posterior lanzamiento de Raúl lo saca la defensa azulina. El equipo jugaba a impulsos y ya un sector de la grada empezaba a ponerse nerviosa. Y había motivos, claro que los había. Probaba fortuna el Xerez DFC desde lejos. Orihuela tras un rechace dispara desde la frontal pero detiene Jesús. En la siguiente jugada Barba estrella el balón en el larguero y en el rechace no pudo rematar Tamayo, más voluntarioso que certero. En los últimos minutos de la primera mitad, el Xerez DFC apretaba buscando el primer gol, que finalmente no llegaría. Sin embargo, eran los mejores minutos del equipo que entrena Juan Antonio, al menos los más intensos.

En la segunda parte las cosas iban a cambiar….pero a peor, a mucho peor. Una falta sin aparente peligro desde la banda derecha iba a acabar con la mejor oportunidad de los roteños. Hermida prolongó de cabeza en el interior del área, no acierta a despejar bien la defensa y el posterior remate de Expósito lo saca con una mano providencial Edu Villegas, salvando claramente a su equipo. Con más corazón que cabeza, el Xerez DFC lo intentaba por mediación de Guille, que se marcha en velocidad de su par pero no acierta en el remate cuando le sale el guardameta Jesús. Antes no estuvo acertado en el control Tamayo en un buen pase de Caballero. Juan Antonio retiró precisamente a éste último y metió en su lugar Cuenca. En un saque de esquina, La Roteña reclamó mano dentro del área de un defensor xerecista. El colegiado señaló córner de nuevo.

Colgando balones arriba,, como principal recurso, Tamayo no acierta a rematar al fondo de la portería un centro largo de Barba. En el minuto 73 Poley fue expulsado de forma rigurosa con roja directa una entrada sobre Barba. Siguieron los cambios, Juan Antonio retiró a Adri y dio entrada a Benítez, pero nada, de mal en peor. Así terminaría el partido. Pitos y protestas desde la grada, justificadas a todas luces y repaso con su fútbol de La Roteña a un rival que no tiene el nivel que nos vendieron. Y la culpa no es del entrenador, al menos no toda. Y es justo reconocer el buen partido que presentó la Roteña en Chapín. Lucha, entrega y sacrificio sobre el campo para neutralizar a un rival, que sobre el papel era favorito.

FICHA TÉCNICA:

Xerez Deportivo FC: Edu Villegas, Antonio, Borja Perea, Joaqui, Adri Domínguez (Benítez, 73'), Barba, Orihuela (Copero, 75'), Biri (Padilla, 79'), Caballero (Cuenca, 52'), Guille y Tamayo.

UD Roteña: Jesús, Jhony, Juan Castellano, Vicente, Hermida, Pedro Mateo, Pulido, Raúl, Álex Expósito, José Carlos (Barberá, 23') y Poley.

Árbitro: Óscar Muñoz García: Expulsaba con roja directa a Poley (73'). También vieron amarillas Hermida, Pedro Mateo, Geremi, Barberá, Vicente, Orihuela y Barba.

Incidencias: partido correspondiente a la 25ª jornada de División de Honor, disputado en Chapín ante unos 2800 espectadores según el club, que dejaron una recaudación de 961 euros. El partido estaba dedicado a la Asociación de Autismo Santa María y AD Pueblo Nuevo La Granja, que posó en la foto inicial junto al Xerez. Copero recibió una camiseta conmemorativa por sus 100 partidos con la elástica azulina antes del inicio del encuentro.

