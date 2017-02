Este Xerez C.D va muy en serio

Gran partido del Xerez CD en el Navarro Flores de Rota. Los azulinos fueron superiores a su rival, al que derrotaron gracias al buen trabajo de la primera parte y al acierto rematador de la segunda. Con este triunfo se meten de nuevo en los puestos de ascenso.

El encuentro fue muy disputado. Había mucho en juego, unos por salir de la zona baja de la clasificación y el otro por aguantar el tipo entre los mejores. Los azulinos logran su segunda victoria consecutiva. Había que mejorar fuera de La Juventud, donde el equipo no presentaba últimamente buenos números, y lo hizo, vaya que si lo hizo. Partido jugado de poder a poder. A los de Vargas les costó abrir la lata, pero cuando lo hicieron no había quien los parara. Y el resultado se quedó corto a tenor de las muchas oportunidades que fallaron cuando aún no se había marcado el primero, lo que hacía presagiar los peor para los jerezanos. La insistencia al final y el mejor juego desequilibraron la balanza hacia el lado del mejor, y eso fue el Xerez C.D.

Carlos Álvarez, Albertito y Pedro Carrión fueron los goleadores de la tarde. También estuvo acertado Vargas que, para dar mayor intensidad ofensiva, al equipo cambió en el descanso a Güiza y Juanito Benítez para dar entrada a Javi y José Vega, con lo que Agu pasó a la posición de lateral derecho y Vega se posicionó en el exterior zurdo.

Primer tiempo con ocasiones para David Narváez y Carlos Álvarez y segundo tiempo de claro dominio azulino cuyo partido resolvieron de forma clara y contundente.

FICHA TÉCNICA:

Xerez CD : Alex; Güiza (Javi, m. 64), Orellana, Guerrero, Quirós; Agu, Alberto; Juanito Benítez (José Vega, m.46), David Narváez (Albertito, m. 84), Carlos (Abraham, m. 75); Pedro Carrión.

Rota: Fabio, Guille, Segarra (Patuca, m. 68) Adri, Juanje, Iván, Ismael, Ayoub, Luis Lara, César y Ramón.

Arbitró Gamero Castro que amonestó a los locales Adri, Juanje, Luis Lara y al entrenador Javi Rivas y a los xerecistas Alberto y Albertito.

Carlos (71), Albertito (84) y Pedro Carrión (91) fueron los goleadores

