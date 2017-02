"Hemos dado una muy mala imagen y el principal culpable soy yo"

No le puso el técnico del Xerez DFC ningún paño caliente al juego de su equipo ante uno de los rivales que luchan por eludir el descenso y que arañó un punto de Chapín. Y es que esta vez ni el césped del municipal (lo habían cortado y regado unos minutos antes del comienzo del choque), ni el colegiado, ni las bajas.

No había excusas. El equipo estuvo mal en la primera parte y rematadamente mal en la segunda. Juan Antonio comparecía al término del partido reconociendo con rotundidad que “la primera parte quizás el equipo estuvo discontinuo, pero se ha jugado más o menos bien. En la segunda mitad hemos jugado mal. Hemos querido llegar excesivamente rápido, si orden, muy precipitado en nuestras acciones de ataque".

Chapín le sigue pesando a unos futbolistas poco acostumbrados a la presión, a la exigencia de los últimos años, cuando se paseaba por la liga. Pero el entrenador cree que no es sólo jugar en casa, “en la segunda parte no hemos tenido ni intensidad ni calidad y sin ello es muy difícil ganar. Además, el problema no está en los otros equipos. El problema somos nosotros, creo que hemos dado una muy mala imagen y el principal culpable es el entrenador. Entiendo los pitos, si yo viniera al fútbol y viera lo que hemos hecho en la segunda parte también pitaría al entrenador y a los futbolistas".

Por todo ello, Juan Antonio lamentaba que "no se han conseguido dos puntos que ya no van a volver. Sería muy tópico decir que lo recuperaremos en otro partido, pero mañana ya empezamos a trabajar en el siguiente encuentro. Hemos dado un paso atrás".

A través de los cambios, Sánchez Franzón trató de solucionar la falta de rematadores: "Teníamos más superioridad en las bandas pero cuando centrábamos no encontrábamos a nadie. La idea era meter a Cuenca por dentro para que los centros de Padilla y Benítez encontraran otro rematador además de Guille y Tamayo. La culpa es del entrenador que no ha conseguido encontrar una solución".

El entrenador tampoco se quiso olvidar del partido de Edu Villegas, que con 42 años fue el mejor de su equipo, "el punto conseguido hoy en gran parte es gracias a la muy buena actuación de Edu Villegas y no es fácil para un portero que en frío tiene que intervenir en dos ocasiones como lo hizo él".

