"El 0,25 de subida es una mierda, con perdón"

Josefa, Manuel, Paco, Samuel y Justa están jubilados. Sobre la mesa alrededor de la que se sientan, la carta que la Seguridad Social ha enviado a Justa comunicándola que este año le han subido 0.95€ al mes.

Sonríen, pero se nota que no les ha hecho ninguna gracia. "Te ríes por no llorar, no llega ni a un euro" en una pensión que tampoco llega a los 500" ¿Cuánto nos han subido la luz? Es una burla que sigan diciendo que nos han subido las pensiones". Por eso "no te imaginas lo que nos cabrea que se gasten una millonada para enviar cartas diciendo lo que nos suben cada año. Se lo podían ahorrar, solo es propaganda electoral".

Se sienten engañados "por todos los gobiernos", y cansados de estar siempre en medio del debate político. "Lo único que buscan es empujarnos a los fondos de pensiones privados".

"Paga la luz, paga el agua, paga la comunidad, las medicinas, come y ayuda a tus hijos". Por ahí, por los hijos y por los nietos, continúa la conversación entorno a una mesa de la Federación de Jubilados de CCOO en Madrid. "Con lo que les pagan, con un salario de miseria ¿tú crees que se van a poder hacer un fondo de pensiones si no tienen ni para llegar a fin de mes?".

Se van cruzando las conversaciones, una sobrina, un hijo. "Mi hijo no tiene trabajo y vive con nosotros". "El mío tiene 56 años y trabaja cuando le llaman, y encima quieren que se jubile ¿con 68 o 70 años?" Para entones, se lamenta Justina, "ya no viviré yo para ayudarle"

