De entroidadas e pataqueiradas

O meu amigo Xurxo Souto ocúpase con talento e erudición no seu Dicionario “antroideiro”, nesta mesma web de Radio Coruña, de moitos aspectos do rico entroido coruñés, único e singular dentro dos de fasquía urbana. Non vou eu falar dese asunto.

Nos últimos días agromou na cidade unha polémica interesada en torno ao presunto carácter ofensivo que unha ilustración do artista lugués Alberto Guitián seica provocou nos sectores máis reaccionarios do catolicismo. O Arcebispado de Santiago alimentou a polémica cunha nota que na nosa opinión lonxe de entrar en cuestións relixiosas faino con descaro no debate político. O Grupo Municipal Popular apúntase a esta e a canta polémica supoña ou poida supor unha erosión do goberno municipal.

Digámolo abertamente. Hai que ser moi malévolo para entender que na ilustración haxa intención de ofender. Ilustración que haberá que pór en relación coas outras tres do autor de “Malas pulgadas” para comprender a integridade da súa proposta. O mundo da ilustración gráfica galega (AGPI) e os centos de profesionais agrupados en FADIP levaron as mans á cabeza e defenderon o traballo do autor de El Circo Lorza. Por evocar moi ben o espírito do entroido.

E o mundo do propio entroido coruñés (Maracos, Monte Alto a Cen, Amigos da Xoldra, Kilomberos, Malandros, Pantaleón) fixo ouvir a súa voz defendendo o traballo de Guitián, por unha parte a liberdade de expresión, por outra a cultura irreverente que destila o entroido. E sempre a falta de intención ofendedora. Un entroido presidido desde sempre por máscaras e vestidos que representan a personaxes da igrexa, a política, as forzas de seguridade e os máis variados estamentos sociais.

A polémica interesada déixanos ver unha parte da sociedade que simula ou afirma ofenderse cun debuxo. Pero en parte o que fai é mostrar a posición de quen parece ofendido por non gobernar a cidade e de quen pretende atentar á liberdade dun artista e mostrar contrariedade pola esencia dunha festa que sempre resultou incómoda para os inimigos da tolerancia.

Recomendo a estas persoas que non acudan á rúa da Torre e o Campo da Leña o martes de Entroido. Sentiranse moi ofendidas pola diversidade de disfraces que a creatividade crítica da veciñanza vén exhibindo ano tras ano. Sen ánimo ofensivo e si lúdico como ben sabemos todos e todas.

A Coruña choqueira e cultivada, a Coruña civilizada e democrática sentiu con esta polémica un certo malestar. Unha sensación de regresión ao antonte dos tempos. Para outro día deixaremos cal debe ser o papel da igrexa na nosa sociedade. Daquela haberá que describir con rigor as múltiples ofensas que a cidadanía recibe e as achegas que a igrexa realiza.

Choqueiradas hai que consentilas e mesmo celebralas. Sigan atentos e atentas ao Dicionario de Xurxo Souto.

Na miña terra cando alguén argallaba unha polémica sen fundamento falabamos de pataqueiradas. Pataqueiradas a estas alturas da película, e cunha cidade aínda sen orzamentos, as xustas. Viva o entroido!

