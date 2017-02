¿Lucas Pérez en el radar?

La experiencia londinense de Lucas Pérez no está siendo todo lo satisfactoria que desearía el punta coruñés. Sus apariciones en el once del Arsenal han dejado 6 goles y 5 asistencias en apenas 800 minutos de juego. La relación minutos/rendimiento es destacable, pero no ha servido para que el técnico gunner, Arsene Wenger, otorgue su confianza al delantero de Monelos. Ante esta situación, el entorno del jugador valora buscar una salida de manera inmediata y el mercado chino es una opción que valora especialmente. Se trata de un mercado abierto, que mueve grandes cantidades de dinero y donde Lucas buscaría minutos hasta el 30 de junio.

Finalizada la temporada, y con el sueño de haber disputado Champions League cumplido, Lucas Pérez buscaría un nuevo destino ya que en Londres no goza de los minutos deseados. El delantero no quiere ver interrumpido su crecimiento como futbolista y priorizará la búsqueda de un equipo donde pueda tener el protagonismo del que gozó en A Coruña. De hecho la opción de retornar a casa no se descarta en absoluto.

