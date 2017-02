Trobbiani: “Me habría gustado entrenar al Elche C.F. antes de morir, pero ya he perdido la ilusión”

Uno de los grandes jugadores en la historia del Elche C.F. es Marcelo Trobbiani. El argentino, de 62 años, ha sido el invitado especial en la Tertulia de SER Deportivos que se ha emitido en directo desde The Game Factory.

Trobbiani viajará el 9 de marzo a Ecuador, país en el que es un ídolo, para fundar una escuela de fútbol que llevará su nombre en la localidad de Guayaquil. Además, su hijo Pablo es el entrenador del equipo filial del Barcelona de Guayaquil, uno de los clubes ecuatorianos más conocidos.

Trobbiani ha comentado en el programa de Radio Elche SER que "el Elche tiene que volver cuanto antes a Primera, por eso pido que no haya disputas ni envidias y que todos estén unidos en beneficio de la entidad. Mi hijo y mi nieta son ilicitanos y mi familia y yo tenemos nuestra casa en Elche y aquí moriremos".

El que fuera campeón del mundo con Argentina en México 1986, ha admitido que "me habría gustado poder entrenar al Elche antes de morir, pero ya he perdido la ilusión de dirigir a un Club tan querido para mí. Nunca me dieron esa oportunidad. Ahora lo que más deseo el que el equipo haga un buen final de temporada y que cuanto antes retorne a la máxima categoría". En el siguiente audio se pueden escuchar las declaraciones de Marcelo Trobbiani.

