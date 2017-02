Carlitos López: “Antes, sudar la camiseta del Eldense significaba algo”

Carlitos López, ex delantero del C. D. Eldense ahora en las filas del Villarreal “B”, le hizo dos goles el pasado sábado al que fuera su equipo y lo celebró porque “es mi trabajo, es mi equipo y es mi pan” añadiendo que “miraba enfrente y veía que no quedaba nadie del Deportivo que he sentido y he mamado excepto Juan, el utilero, y Sukunza, el fisioterapeuta”. Carlitos López asegura que “para mí es muy triste haber vivido tardes como las que he vivido con esta camiseta y sudarla significaba algo en aquel entonces”.

El delantero del Villarreal C. F. “B” reconoce que “cuando un equipo entra en una dinámica negativa se convierte en el perro flaco al que todo se le vuelven pulgas” reconociendo que “sabes que soy un chico que no se pone metas y si hay espacio para arriba…”.

Comentarios