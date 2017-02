"Hay que seguir, no hemos conseguido nada todavía"

Alberto Vázquez, técnico del Guadalcacín, acabó muy satisfecho con el trabajo de sus jugadores durante el partido que les medía al Algeciras. En su comparecencia ante los periodistas, fue sincero al reconocer que “no esperaba de principio que el Algeciras saliese con tres atrás, tenía más o menos en mente que ellos iban a tener más la pelota, como ha pasado en la segunda parte, pero la verdad es que estoy contento con el equipo porque se adapta perfectamente cuando hay que jugar y cuando hay que defender y pegar bocados, entrar en la disputa y en las segundas jugadas, se adapta y la verdad es que es un campo que si no se te adaptas a eso, lo tienes complicado. A la hora de tener el balón se hace lo que se puede, intentar jugar, tres, cuatro toques arriba y abrir a banda, algún movimiento ofensivo para hacer daño, y cuando no tenemos el balón, trabajo duro. Sacrificio, hay que darlo todo".

Para Vázquez, la primera parte que hizo su equipo fue mejor que la segunda, “porque ellos a través de empuje ha habido un momento que han tenido dos o tres ocasiones en pocos minutos que casi estaba más cerca el empate que el segundo gol nuestro. Pasamos el arreón ese y con la entrada de los cambios, que la verdad es que esta jornada y las de atrás, cada vez que entra uno se parte el alma. Ninguno entra desganado, todo el que entra lo hace para sumar y Marín ha montado dos contras que ha podido incluso marcar alguno más. Cuando el otro equipo se queda con uno menos y tiene que ir a ganar el partido porque vas perdiendo es normal que dejes más espacios atrás".

El primero de los partidos ante equipos de arriba lo acaba ganando el Guada, que ahora rendirá visita a Sevilla para medirse al nuevo líder, el Betis B, pero “hay que seguir, no se ha hecho nada todavía porque en Tercera está todo muy igualado, ganas dos partidos y parece que has hecho algo y pierdes dos semanas seguidas y ya estás otra vez metido ahí abajo y los dos que has ganado no te sirva para nada. Aquí es trabajar, trabajar y trabajar, ir sumando poquito a poco e intentar coger el máximo de puntos posible para terminar la temporada lo más cómodo y lo más tranquilo posible".

Del Algeciras. el preparador jerezano dijo que "lo ha intentado hasta el final, ha hecho todo para ganar el partido. Es un equipo que me gusta, si fuese aficionado del Algeciras no estaría preocupado, al revés: ahora es cuando más hay que estar con el equipo y animar más, porque lo mismo que hemos marcado, el partido como estaba con ellos achuchando, meten ellos el gol, lo mismo nos pasan por encima y remontan el partido con la inercia que llevaban. Tiene que seguir, esto es muy largo y seguro que en el momento que enlacen dos victorias, el equipo va a tirar para arriba seguro y va a disputar el campeonato hasta el final seguro".

