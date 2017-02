Madrid dejó escapar 3.000 millones por sus agujeros fiscales

Comencemos por la definición. A grandes rasgos, por ‘paraíso fiscal’ se conoce a un territorio cuyo régimen tributario es especialmente favorable a los no residentes. A Madrid se le ha etiquetado como paraíso fiscal. ¿Lo es? La respuesta está en los datos. Durante 2016, por los agujeros fiscales de Madrid se escaparon 2.810 millones de euros. Esa fue la cantidad que Madrid dejó de ingresar por varias ventajas fiscales, relacionadas con los impuestos directos e indirectos bajo control y bajo la normativa autonómica (que desglosamos más abajo).

Con esos datos, no hay duda. Madrid tiene el mayor coladero de generosidad fiscal de toda España. No lo decimos nosotros, lo dice, de hecho, un órgano neutral e independiente que analiza la estabilidad presupuestaria de todas las regiones de España, es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En su último informe, este organismo dice que Madrid está a la cabeza, “Madrid ocupa la primera posición en beneficios fiscales, de toda España”. Y lo acreditan los propios datos del Gobierno de Cristina Cifuentes. Según su Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2016, Madrid dejó de ingresar 2.810 millones. De ellos, el gran agujero estuvo en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones – bonificado al 99% en Madrid- que dejó de reportar a las arcas públicas 2.558 millones. A esos, también hay que sumar los 16 millones que la Comunidad de Madrid dejó de ingresar, tanto con el Impuesto de Transmisión Patrimonial – bonificado al 100%-, como el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados – que también contempla una exención del 100% en varios casos-.

Ese reclamo fiscal ha hecho que algunas familias, no residentes, hayan cerrado sus operaciones en Madrid por las ventajas que podían obtener en Madrid. Por ejemplo, con el Impuesto de Sucesiones. “Hay personas que vienen a morir a Madrid porque es más barato, y también hay personas que vienen a hacer sus cesiones de propiedad en Madrid porque es más barato, entendemos que esto hay que corregirlo”, según advierte la diputada socialista Reyes Maroto.

Según la Autoridad Fiscal Independiente, Madrid ocupa el primer puesto en beneficios fiscales, pero en paralelo, también han detectado que “se encuentra en una posición inferior a la media de comunidades en nivel de gasto, ocupando la última posición en gasto primario homogéneo”, es decir, el gasto sin intereses. También señalan que la región madrileña “ha ejercido por debajo de la media las competencias tributarias al alza”.

La responsable de economía en el grupo socialista cree que “hay que revisar la política fiscal, porque Madrid tiene margen para recaudar más”. Bajo su punto de vista, “Madrid puede ingresar mucho más a través de su política fiscal”, y se queja, “el Gobierno de Cifuentes no puede seguir engañando a los madrileño, no puede decir que no se puede hacer una carretera o un colegio porque no hay dinero”. Según los socialistas sí hay, pero para recuperar ese dinero “Madrid tendría que dejar de ser un paraíso fiscal”.

Pero hay más ventajas fiscales escondidas por las tuberías de la economía madrileña. Dentro del IRPF, en 2014, Madrid también dejó de ingresar 198 millones a través de ventajas relacionadas con el impuesto de la Renta de las Personas Físicas, según los datos oficiales de la Agencia Tributaria. La mayoría – más de 103 millones- provienen de las deducciones autonómicas, es decir, de todo aquello que nos desgravamos cuando hacemos la declaración de la renta, como por ejemplo, deducciones por nacimiento, por adopción, o por gastos educativos. Solo en esta última casilla, Madrid dejó de ingresar 32.101.843 euros, según recoge la Agencia Tributaria. Pero detrás de esos 32 millones, también hay polémica, según quien lo mire. A ojos de los socialistas, estamos ante una deducción ideológica o política porque “solo está beneficiando a las familias de rentas medias y altas, que llevan a sus hijos a colegios concertados o privados” subraya la diputada Reyes Maroto. Esa deducción solo permite desgravarse los gastos por “uniformes o por las clases extras de inglés”, es decir, el resto de los gastos quedan fuera, “por eso vemos que hay un desequilibrio, habría que generalizar esas deducciones a todos los centros públicos y habría que extenderlo a más gastos educativos”, puntualiza. Los datos son tozudos, de los más de 6 millones de madrileños que viven en Madrid, solo hubo 162.000 que se dedujeron algún gasto educativo.

Presupuestos a la vista

El Gobierno de Cifuentes está ultimando ya los nuevos presupuestos, pactados con Ciudadanos. Este lunes está previsto que se anuncie ese acuerdo para las cuentas del 2017. A la espera de conocer la letra pequeña, la Autoridad Fiscal estima que “la inejecución del gasto en 2017 será superior a la prevista en las líneas comunicadas por la Comunidad de Madrid, dado el nivel de gasto esperado al cierre de 2016 y los menores ingresos con los que posiblemente contará Madrid”.

En su informe, también señalan que “Madrid prevé alcanzar en 2017 un déficit del 0’5% del PIB, una décima inferior al objetivo fijado para este ejercicio, consideran factible el cumplimiento del objetivo de estabilidad para 2017, si bien se aprecian dificultades para alcanzar un déficit inferior”.

La Presidenta madrileña ha sido contundente ante las críticas que ha recibido Madrid por ser un paraíso fiscal. La propia Cristina Cifuentes llegó a ironizar asegurando que “mejor ser un paraíso fiscal que un infierno fiscal”.

