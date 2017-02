Se ha activado tambien la busqueda de un joven de 22 Años de As Neves, Jonathan Fernández. Sus padres no saben nada de el desde el mes de diciembre pero esa ahora cuando dan la alerta estrañados por este tiempo sin noticias. Mide 1,75m y pesa 80kg. Vivía en Vigo. El concello de As neves ha dado un numero de teléfono de contacto el 646 63 21 25.

