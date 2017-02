Fontás: "Vamos a ir a por todas"

El Celta es optimista y cree que puede sacar adelante la eliminatoria ante el Shakhtar Donestk. El resultado de la ida no es el mejor, 0-1, pero tampoco el peor y sobre todo las sensaciones, las que dejó el equipo rival, que hizo un gran partido pero que fue tan fiero como se pensaba (quizá porque lleva dos meses sin ritmo competitivo).

El vestuario lo cree y la afición también y Fontás confía "el equipo venía haciendo bien las cosas y los resultados no han acompañado pero las sensaciones son positivas. Sabemos que somos capaces de todo, que nos medimos a un gran rival y que podemos dar la campanada allí, así que vamos a ir a por todas"

Y es que tienen claro que el Shakhtar aun siendo un grandísimo equipo es un rival al que el Celta puede ganar "no fue superior a nosotros, aparte de en la efectividad no lo fueron en nada más, fue una pena no poder conseguir algun gol pero la sensacion del partido nos deja el optimismo. Son buenos pero no superiores, si estamos bien podemos remontar"

Además del contra el marcador adverso el Celta tendrá que luchar contra el frío, aunque Fontás no lo ve como un contratiempo "todo el mundo tiene en mente que va a hacer frío pero que será soportable. Más problema para los que no jueguen. Ahora hay térmicas, una vez en activo es complicado pasar frío y no creo que nos tenga que afectar"

Comentarios