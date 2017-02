Un hombre muere en Beniarbeig atacado por perros peligrosos

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 66 años atacado por cinco perros de raza peligrosa el pasado sábado en la localidad de Beniarbeig. El fallecido tenía heridas en piernas, brazos y en la cabeza, con importantes desgarros que pudieron causarle la muerte por pérdida de sangre. Todo apunta a que el hombre intentó defenderse sin conseguir zafarse de los canes.

El dueño de estos perros es un vecino de la zona que, según la Guardia Civil, carece de documentación y permiso para tenencia de perros de raza peligrosa y podría ser imputado por un delito de homicidio por imprudencia.

El fallecido había salido el pasado sábado, 18 de febrero, de casa para dirigirse a un terreno de su propiedad, como solía hacer cada fin de semana, pero según la investigación el ataque de los perros se produjo antes de que pudiera llegar a su destino. Fue el hijo de este hombre, quien al no tener noticias de su padre durante horas, se dirigió en su búsqueda, encontrando ya el cuerpo sin vida de este hombre.

Una vez la Guardia Civil recibió el aviso y tras determinar que la muerta podría haberse producido por el ataque de perros, revisaron los últimos incidentes relacionados con estos animales en la zona. Se dirigieron entonces al domicilio de un hombre que reconoció tener cinco perros mestizos, mezcla de Pitbull y Bull terrier.

La investigación

En la inspección que realizaron las agentes, ningún animal presentaba manchas de sangres, pero uno de ellos estaba mojado "como si lo acabaran de lavar", aunque el dueño alegó que "se había caído a la piscina". Solo uno de los canes cuenta con chip identificativo y este hombre carece de documentación y seguro de responsabilidad civil, como obliga la norma de tenencia de perros potencialmente peligrosos. Además, según la Policía Local de Xàbia, hay antecedentes de ataques anteriores de estos animales con "consecuencias menores".

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil han tomado muestras de ADN de cada uno de los perros, que han sido enviados a centros de acogida para animales de la zona. La Benemérita destaca la agresividad de los ejemplares, ya que uno de ellos ha mordido a uno de los cuidadores y han destrozado la jaula en los que pasaban la noche.

Según advierte el SEPRONA, los perros de raza peligrosa "al no ser razas puras, pueden no ser animales equilibrados y si no están entrenados de manera correcta pueden convertirse en perros muy agresivos, capaces de matar a las personas". Esto, unido a la formación de una manada de cinco individuos, en el que "uno se convierte en líder, puede haber causado que, tras escaparse del recinto, atacaran al hombre".

De demostrar la autopsia y los análisis de ADN que han sido estos perros los que han provocado la muerte del hombre, su dueño se enfrentaría a un cargo de homicidio por imprudencia.

