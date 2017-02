Las defensas reprochan al Principado falta de ética por presentar otra denuncia sin esperar la primera sentencia

Los abogados de ambos empresarios creen que no procede abrir una nueva causa cuando aún no se ha cerrado la abierta por el mismo asunto y consideran que se trata de “la reproducción de algo que ya se ha juzgado” y que “el tema, al igual que en el proceso anterior se ha politizado”. El letrado Miguel Valdés Hevia, que representa al empresario de IGRAFO , Víctor Manuel Muñiz aseguró que “ por prudencia” lo que cabe es esperar la sentencia de la causa principal. El letrado añadió que son los juzgados los que marcan los tiempos pero que el proceso debería de continuar ahora con la citación a los más de ochenta directores de centros docentes donde se cometieron las presuntas irregularidades en el suministro de los materiales.

Consideran además los abogados que ha habido negligencia por parte de la Administración que ha tenido desde el año 2011 para hacer un informe completo, tarea que no abordó hasta el año 2015; de ahí que para Javier Dapena, el representante legal del empresario de APSA Alfonso Carlos Sánchez la actuación del Principado no sea “ ni leal, ni ética, ni consecuente”.

Sí prestaron declaración, aunque por espacio muy breve, el ex consejero de Educación, Jose Luis Iglesias Riopedre y la ex directora de Planificación Maria Jesús Otero, ambos ya juzgados también en la causa principal. Los dos se limitaron a ratificar su inocencia con respecto a las nuevas presuntas irregularidades; en el caso del ex consejero con el añadido de que el suministro de materiales a los centros no entraba dentro de sus competencias.

Comentarios