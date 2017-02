Aproinco dice desconocer si había "compadreo" entre funcionarios y promotoras en María Pita

El gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña, Juan José Yáñez, asegura que no tiene constancia de que en el Ayuntamiento de A Coruña hubiera funcionarios municipales que estuvieran coordinados con determinadas promotoras inmobiliarias para las que, supuestamente, agilizarían tramitaciones urbanísticas. Unas acusaciones que hacía el concejal de Urbanismo, Xiao Varela, la semana pasada. Yáñez le invita a acudir a los tribunales si tiene conocimiento de las irregularidades.

El gerente de los promotores inmobiliarios coruñeses denuncia que el departamento de Urbanismo en María Pita está paralizado.

Juan José Yáñez no ofrece datos sobre licencias urbanísticas solicitadas, ni expedientes en tramitación, pero califica la situación de "preocupante". Señala que hay promotoras inmobiliarias que han decidido buscar suelo en el área, ante la incapacidad para trabajar dentro del término municipal. A su juicio, hay una demanda de vivienda nueva en la ciudad y a día de hoy no existe oferta para ser adquirida. Pone ejemplos como en O Portiño, donde hay una empresa que quiere construir, pero se encuentra con obstáculos por parte del Concello. También San Pedro de Visma, Percebeiras o Adormideras. Dice que el Concello no está desarrollando el Plan General e insta al gobierno local a que lo siga o que lo modifique. Critica que la situación se invierte en el Ofimático, donde, dice, se están agilizando licencias, que en otras zonas tardarían meses.

