Varela: "Cando detectamos un comportamento irregular, fomos os tribunais"

El concelleiro de rexeneración urbana Xiao Varela mantiene que una ciudad con un urbanismo tan judicializado ha tenido problemas de comportamientos irregulares y falta de control. Señala que los problemas se han producido entre una minoría de funcionarios y no en el colectivo en general y dice que en el momento en que, ya con responsabilidad, detectaron un comportamiento irregular lo llevaron a los tribunales. Fue con una denuncia en el juzgado de instrucción número 6, el pasado mes de mayo, a partir del testimonio de una ciudadana a la que, presuntamente, se le exigió dinero a cambio de una licencia. La denuncia fue archivada al renunciar esta mujer a seguir con el proceso y el funcionario se ha prejubilado. Xiao Varela, concelleiro de rexeneración urbana.

Responde a los promotores que su departamento ha gestionado más de 750 licencias. A estas alturas el gobierno de Negreira, dice, había gestionado algo más de 800.

Señala que la Marea no puede dar luz verde a promociones como las de As Percebeiras, con 5 ó 6 torres de 15 y hasta 17 pisos, porque no se ajustan al plan general actual. Considera que el malestar de los promotores agrupados en Aproinco se debe a que han cambiado las reglas de juego y se está desarrollando un urbanismo menos especulativo.

Comentarios