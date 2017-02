Los chinos, esa gran civilización que lo mismo te monta un restaurante que unos grandes almacenes en donde puedes encontrar de todo, tienen una incipiente carrera espacial que culminará en 2020 con su primera expedición a Marte, al planeta rojo, al planeta comunista.

Entre los miles de detalles y preparativos, uno de los más interesantes es la elección del nombre para dicha expedición. Ahora mismo los chinos barajan ocho posibles nombres: Fénix (muy épico), Preguntas en el cielo (muy oriental), Marte (muy directo al grano), Tenglong (sin traducción), Qilin (que tampoco la tiene), Pinzón Rosado (que me perturba un poco), Persiguiendo Sueños (que es un poco Mr. Wonderful) y Fénix Volador (que suena a Power Ranger).

Todo muy épico, todo muy zen y muy oriental.

Pero ¿Qué nombre le pondríamos aquí si estuviéramos preparando una expedición a Marte? Tendría que tener un nombre con el que nos sintamos plenamente identificados. Algo como: Pa' mear y no echar gota, Hasta el infinito y más allá, Cuando llegue pongo un bar o bien A Marte con amor.

Yo imagino a los chinos muy serios, preparándose para viajar a Marte, con su disciplina, su rectitud, su arroz deshidratado y todo eso. Y por supuesto, la última noche antes de partir al espacio, me los imagino meditando, despidiéndose formalmente de su familia y prontito a la cama que mañana toca viajar a Marte.

Si la expedición fuese española ya veo a los astronautas de juerga hasta el amanecer, una bacanal en toda regla y el día del despegue, todos con ojeras, cara de bajón y muchas cajas de biodramina.

¿Y las madres de los astronautas? Me imagino a las de la expedición china despidiéndose con una leve inclinación de cabeza y un mensaje espiritual tipo: "Hijo, hallarás las sabiduría entre las estrellas."

Las madres españolas ya sería otra cosa. Yo las imagino allí, en la plataforma de despegue, enjugándose las lágrimas y dándole montones de besos de esos que suenan fuerte a sus hijos en las mejillas. "Hijo, te mando un tupper con unos filetes empanados y 'cocretas'. Y llama al llegar, ¿eh? Que me vas a tener cuatro años preocupada. Y llévate esta rebequita que en el espacio hace mucho frío. Y pórtate bien con tus amiguitos astronautas, que no me entere yo que os peleais. Y nada de ligar con las marcianas, ¿eh? Que esas son todas unas frescas. Venga, hijo, vete ya, no veas llorar a tu madre."

En fin, amigos, los chinos se van a Marte en 2020 y nosotros nos vamos a Martes en unas horas, que este lunes ya se acaba. Qué duda cabe.

