Buenos chicos

En la década de los ochenta, en la NBA, un equipo marcó una época. Con una propuesta completamente diferente, heredaron el trono del showtime de los Lakers de Magic Johnson. Me refiero a los Detroit Pistons de Chuck Daly, conocidos popularmente como los Bad Boys. Si los de Los Angeles enamoraron con un juego rápido, vistoso e imaginativo, llenando las pantallas de acciones espectaculares o highlights, los Pistons ganaron campeonatos desde las trincheras, jugando un baloncesto faccioso, partisano, en el que se luchaba por cada posesión, acudiendo en ocasiones al juego sucio, incluso cuando no era estrictamente necesario (nunca es necesario), a pesar de contar con jugadores de la calidad de Isiah Thomas o Joe Dumars, estrellas que tampoco tenían problemas en introducir sus pies en el barro y pelear con manos, uñas y dientes, como los demás.

Me acuerdo de esos míticos Bad Boys y pienso en lo mayor que me estoy haciendo… y en cómo me gustaría que este Leyma Coruña tuviera un poco de la mala baba de esos Pistons, sin caer en la antideportividad.

Y es que en A Coruña tenemos una colección de chicos buenos que cualquier entrenador quisiera tener en su equipo. Tito Díaz tiene a sus órdenes doce jugadores disciplinados, preparados (varios tienen estudios superiores), educados, dúctiles o moldeables, simpáticos incluso, diríase a veces que reprimidos. Nuestros muchachos no se salen del guión. Ni una discusión, ni una protesta, ni una mala cara. ¿Cuántas faltas técnicas han señalado a nuestros jugadores en las dos últimas temporadas?

La frialdad de Zyle o Mikulic, el rigor de Creus o Ángel, la timidez de Javi Lucas, la discreción de Sabonis, la sobriedad de Olmos… y ni una mínima dosis de mala leche. Nuestro patrocinador principal puede estar tranquilo, estos chicos no darán nunca mala imagen de la marca que lucen en sus pechos: Leyma, la buena leche.

El pasado viernes padecimos la segunda derrota consecutiva del Leyma Coruña en el que ha sido, sin lugar a dudas, el peor partido de la temporada del equipo naranja jugando como local y sólo comparable a las actuaciones que pudimos sufrir, a través de televisión, en Melilla y Marín.

La defensa del bloqueo directo, el rebote defensivo, los malos porcentajes de acierto, la incapacidad para frenar a los bases rivales, la escasa agresividad… muchos factores fallaron ante un necesitado Calzados Robusta que consigue su primera victoria sin Herun.

Declaraba Tito Díaz (que asumía su parte de culpa en la derrota y, al mismo tiempo, encomiaba la temporada que está firmando el equipo hasta la fecha) que el Leyma Coruña se encuentra en un momento complicado, que está tocado, que la ansiedad se apodera de nuestros jugadores cuando vamos por detrás en el marcador, cayendo en manos de la precipitación, que nunca es buena consejera.

Y yo, como muchos otros aficionados, estoy inquieto por los derroteros que está tomando el curso. Me preocupa la falta de confianza que ha hecho presa en determinados jugadores y que pasaba desapercibida cuando Dago Peña estaba entre ellos, jugadores incapaces de mirar el aro rival, y que, cuando lo hacen, no eligen la mejor situación.

El próximo viernes jugamos en Burgos, donde no nos espera la Tizona, aunque en estos momentos una pequeña navaja es suficiente para romper los hilos que sostienen la confianza del Leyma Coruña.

Comentarios