El Servicio de atención al paciente ofrece los registros de voluntades anticipadas

El Departamento de Salud de Elda tiene un nuevo punto de inscripción para que los pacientes puedan realizar su inscripción de voluntades anticipadas en el Hospital General Universitario Virgen de la Salud de Elda.

El documento de Voluntades Anticipadas permite a la ciudadanía decidir de forma consciente y reflexionada qué tipo de cuidados desea recibir en caso de una enfermedad en fase terminal, cuál será el destino de sus órganos, o quién le representará ante el equipo sanitario cuando, una vez perdida la conciencia, sea necesario interpretar sus deseos o haya que decidir sobre el tratamiento médico a aplicar.

De este modo, también puede decidir que su vida no se prolongue cuando la situación sea irreversible, que no le apliquen medidas de soporte vital, que se le preste una asistencia necesaria para proporcionarle un digno final de su vida con el máximo alivio del dolor o que no se le someta a tratamientos complementarios o terapias no contrastadas.

El Servicio de Atención al Paciente del Hospital General Universitario de Elda es el punto de registro más cercano. No obstante, la formalización se puede realizar ante notario o en cualquiera de los 33 puntos disponibles en la Comunidad Valenciana. Vicenta Tortosa, Gerente del Departamento de Salud de Elda.

El interesado puede cambiar en cualquier momento el contenido del documento, prevaleciendo el último que se haya formalizado.

La persona interesada puede solicitar información del procedimiento así como los documentos a entregar a través de los números de teléfono del SAIP 966989032 y 966989122, o través de la dirección de correo electrónico helda_saip@gva.es

