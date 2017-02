El Xerez C.D confía en prolongar su racha de victorias a costa de La Palma, con el que se enfrentará el próximo domingo a las doce del mediodía en el campo de La Juventud. El equipo atraviesa su mejor momento de la temporada y la victoria ante el Rota le ha situado en los puestos de ascenso a Tercera división.

Pedro Carrión , que suma catorce goles y es uno de los máximos artilleros de la categoría, sufrió “un pequeño esguince de tobillo” en el Navarro Flores que, aunque no le impidió terminar el partido, lo terminó con molestias que le obligaron a entrenar el lunes sólo en el gimnasio. El futbolista recuerda en la Cadena SER que es “lo normal en un partido con tanta batalla, es una distensión de ligamento en el tobillo derecho, que no creo que me impida estar disponible para el encuentro del domingo”.

El delantero azulino reconoce que “las cosas salen bien cuando uno está a gusto y yo lo estoy. Desde que llegué al Xerez todo ha ido rodado, el grupo que hemos hecho es muy bueno y eso se nota, contento se rinde mejor”, asegura. A la hora de recordar su mejor partido, no tiene duda en destacar que “el de San José, fue mi primer hat-trick, sirvió para ganar 3-2, mis compañeros me firmaron el balón y lo recuerdo con mucha alegría”.

Agradece el apoyo de todos los que están colaborando con el equipo, “porque están haciendo un gran esfuerzo para mantener el club, nosotros estamos tranquilos, su sacrificio nos hace unirnos más, muchos son de aquí y saben mejor que nadie las dificultades”. Carrión sabe que en el fútbol es muy importante la confianza y en ese aspecto, los últimos resultados han relanzado al equipo, “estamos empezando a creérnoslo, empezamos la temporada con -9, luego el equipo con Vicente fue creciendo, fortaleciéndose con los resultados y nos fuimos creciendo ante las adversidades, demostrando a mucha gente que este equipo no está tan muerto como algunos dicen”.

Reconoce que como goleador, parte con cierta ventaja sobre otros por tener a José Vega, David Narváez o Juan Benítez en el ataque, “son jugadores con calidad a quien no les gustaría tenerles, yo me nutro de sus pases, de sus centros y es un lujo para mí”. De cara al encuentro del domingo ante La Palma, confía que haya buen ambiente, porque a pesar de las dificultades el equipo sigue ganando, “vamos a terminar siendo el equipo que más partidos ha jugado fuera de casa, si tenemos en cuenta el partido en La Barca o en Rota, más mérito tiene que estemos arriba. Hay un sector de aficionados que siempre están ahí, dentro o fuera, ellos son los fieles seguidores de este Xerez, los que mantienen vivo el sentimiento. Nosotros los sentimos y les estamos muy agradecidos, pero es verdad que este equipo ha jugado en Primera y ha llenado un estadio como Chapín que vinieran más, pero que sepan que vamos a pelear hasta el final por ascender”, concluye

