"Para ascender, un empate en casa es como perder"

El Xerez DFC quiere pasar página cuanto antes y olvidarse del tropiezo en casa ante La Roteña. La situación deportiva no es sin duda la mejor para medirse a la Olímpica Valverdeña, encuentro que se jugará el domingo a las doce del mediodía.

El club, ya ha anunciado la venta anticipada de entradas en la oficina, para todos aquellos aficionados que quieran desplazarse a tierras onubenses. Los precios van desde los cinco euros, a los diez si viajan en autobús. El día del partido en la taquilla del campo de fútbol onubense, las entradas tendrán un precio de siete euros.

Álex Padilla, que ante La Roteña cumplió su partido cien con la elástica azulina, se sintió feliz, “pero a medias” porque el equipo sólo pudo empatar en casa, resultado insuficiente para sus aspiraciones. En cualquier caso, el defensa reconoce que “no se esperaba llegar a esa cifra, me hubiera gustado haberlo celebrado con una victoria, pero no estuvimos a la altura para ganar”,lamenta.

El jugador xerecista sabe que los pitos o los halagos cuando las cosas van bien, forman parte del fútbol, “están ahí, eso hay que superarlo y a quien no pueda tenemos que ayudarle. El domingo el equipo se atascó en el segundo tiempo y eso hay que arreglarlo, para ascender empatar en Chapín es casi perder”, sentencia el futbolista.

Padilla reconoce que “hay que solucionar temas tácticos, pero la plantilla está concentrada, trabaja duro y entendemos que se pite cuando no estamos bien, los aficionados quieren resultados”.

Por último, el jugador defiende al entrenador, “él alinea un once y él no juega, no da el pase, no mete goles. Cuando dice que el responsable es él, lo dice para quitarnos la presión, todos tenemos culpa y hay que asumirlo”.

