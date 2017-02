'Patrimonio Flamenco', una historia de más de 400 años

"El flamenco se muere desde el mismo origen. La frase que más se repite es 'Esto se nos acaba'. El flamenco siempre se nos está muriendo, pero en estos momentos tiene una salud de hierro. Hay más profesionales que nunca y más teatros en el mundo acogiéndolo”, señala David Calzado, uno de los comisarios de la muestra ‘Patrimonio Flamenco’.

"El flamenco nace cuando se libera de su atadura al baile, cuando se queda el guitarrista y el cantaor. Es un arte de profesionales. Es un arte de profesionales que nace de lo popular, pero son los profesionales los que le dan carta de naturaleza", añade Teo Sánchez, el otro comisario que destaca además la importancia del pueblo gitano en la evolución de este arte. "El pueblo gitano es imprescindible para que el flamenco sea lo que es, para que naciera y evolucionara tal y como lo entendemos. No es el único componente, pero sin duda ninguna el componente gitano es imprescindible. Sin él no sería esto lo mismo”, apunta.

La exposición, que se puede ver en la Biblioteca Nacional, hace un recorrido por el flamenco a través de libros, manuscritos, grabaciones, dibujos, fotografías o portadas de discos. “El arte llama al arte y cuando estamos hablando de algo tan atávico, tan ancestral, con tantas tripas, con tanta fuerza como el flamenco el reflejo que los pintores, los fotógrafos o los cineastas hacen de él es espectacular. Empezamos en Goya y acabamos en Suso 33, pasando por Tapies, fotógrafos como Richard Avedon y cineastas como Carlos Saura o Val del Omar", apunta Calzado.

Dividida en 5 partes la muestra comienza con la etapa del pre flamenco, pasando por otra de reconocimiento o su expansión por el extranjero. "En los años 30 o 40, podía haber 5 compañías diferentes en Nueva York de flamenco. Había bailes muy diferentes. Propuestas intelectuales como podía hacer la Argentina o más raciales como las de Carmen Amaya. En esa época algo que ahora es considerado por mucha gente como caspa, antes era vanguardia", añade David Calzado.

También se repasa el renacimiento de los años 50 o la última etapa hasta ahora, marcada por tres referentes como son Camarón de la Isla, Enrique Morente o Paco de Lucía. A este último pertenece una de las anécdotas de la muestra. "Paco de Lucía rechazó 4 millones de pesetas en 1989 en Sevilla. Había un concierto en el que estaba Plácido Domingo, Julio Iglesias y él. Cuando hicieron el cartel el nombre de Paco de Lucía aparecía a la altura de los precios y los otros dos aparecían muy destacados y en grande. Entonces Paco de Lucía, al principio, dijo que no porque tenía un problema en una uña y al día siguiente, en El País, confesó que no había sido por eso sino porque el flamenco no podía estar a la altura de los precios. 'Si es algo nuestro y estamos en Sevilla' tenía que estar a la misma altura de los demás y cogió y rechazó esos 4 millones de pesetas", relata David Calzado.

Unos precios que no serán problemas para ver esta muestra ya que es totalmente gratuita y estará hasta el próximo 2 de mayo en la sala Hipóstila de la Biblioteca Nacional.

