Sampaoli agadece el gesto pero aparca la decisión

Jorge Sampaoli quiere afrontar esta eliminatoria como si fuera a partido único. "Lo más importante es nuestro funcionamiento para pasar ante un rival que tiene argumento para dañarnos. Sus ataques son vertiginosos y así ganó la Liga pasada. Ya le ganó 4-0 al Manchester City jugando así. Si no imponemos nuestro fútbol nos puede dañar. No están pasando un buen momento en la Liga, pero en Champions se clasificaron primeros. A estas alturas de competición es un rival muy complicado para nosotros".

Las claves. "Nuestra mejor defensa, vinculada a nuestro ataque y a nuestra posesión de balón. Golpe por golpe vamos a sufrir. Tenemos que tener más ataques que el rival. Les tenemos que buscar, pero si marcamos igual se ve un partido distinto".

Su renovación. "Que de manera verbal se quiera que siga es de halagar, pero nos centramos en el presente. Contento por ello, que te valoren en tu trabajo, pero hay un montón de puntos para saber cómo valoramos el futuro. No hay que pensar en otra cosa que no sea luchar por estar entre los ocho equipos del mundo. Vivimos del presente y la actualidad. Igual esto dentro de dos semanas esto no pasa. Todo depende del éxito momentáneo. Hay que valorar más cosas para valorar si uno puede convivir mucho tiempo en un lugar. Que piensen en una renovación, nos pone felices y lo valoramos".

