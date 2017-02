La cosificación de la mujer, en un espectáculo juvenil pagado con dinero público

El partido político independiente Unidos por Hoyo ha denunciado que el ayuntamiento está distribuyendo y promocionando el espectáculo ‘Ironman y sus chicas’, con una imagen que califican de “inaceptable, machista, que cosifica a la mujer y que da vergüenza”.

El portavoz de la formación, Javier de Orduña afirma que el caso es aún más grave cuando “este espectáculo denigrante para las mujeres” se sufraga con dinero público y se dirige a jóvenes de entre 14 y 17 años.

Orduña ha pedido la retirada inmediata de este espectáculo de la programación de Carnaval organizada la concejalía de Juventud y Festejos y lamenta que desde el ayuntamiento se difunda una imagen de la mujer “como objeto y disfrute del macho, servil y como mero adorno sexual”.

La concejal de Festejos, Victoria Barderas ha indicado que no le consta “ninguna denuncia oficial” y defiende que los Carnavales del municipio por primera vez van a tener una fiesta especial para los jóvenes. Barderas afirma que este espectáculo es el mismo “que se puede encontrar en cualquier discoteca Light de Madrid”. Barderas cree que no hay ningún hecho machista y denigrante y acusa a Unidos por Hoyo de “extrema derecha” y “ver cosas donde no las hay”.

Barderas ha pedido a Unidos por Hoyo que trabaje por el municipio planteando propuestas y proyectos reales para la localidad.

Comentarios