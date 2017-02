Horizon: Zero Dawn, impresiones del nuevo exclusivo de PS4

Horizon: Zero Dawn es uno de los grandes lanzamientos de este 2017 para PS4. Exclusivo de la consola de Sony, la compañía japonesa nos invitó hace unos días a probar los primeros minutos del título y conocer a las actrices que ponían voz a su versión española: Michelle Jenner y Dafne Fernández. Además la presentación en Madrid contó con cosplayers, música en directo y con la presencia de Jochen Willemsen, productor de su estudio desarrollador Guerrilla Games.

Lo primero que tenemos que conocer es que Horizon: Zero Dawn nos introduce en un mundo calificado por sus creadores como “post- post apocalíptico”: en un futuro lejano un cataclismo asoló el planeta Tierra; tras muchos años la naturaleza ha vuelto a tomar las ciudades, y los seres dominantes no son los humanos, que han vuelto al sistema tribal, sino unas temibles bestias mecánicas. Con este contexto tenemos delante una aventura en tercera persona con tintes de juego de rol de acción protagonizado por Aloy, una cazadora que busca respuestas y sus orígenes.

Michelle Jenner es la voz de la protagonista, Aloy. La actriz, experta en doblaje desde su infancia, reconoció que disfrutó mucho encarnando a una cazadora tan intrépida. Dafne Fernández encarna en el juego a Beladga, otra luchadora tribal especialmente ruda. En su caso la evolución del personaje es uno de los puntos que más le han hecho disfrutar poniéndole voz. Las dos actrices se mostraron encantadas con que las mujeres tengan la mayor parte del protagonismo en Horizon: Zero Dawn. Y es que ya está bien de princesas que deben ser rescatadas o de personajes femeninos que sólo destacan por sus curvas…Tanto Dafne Fernández como Michelle Jenner se confesaron ‘jugonas’ en esta presentación. Entre sus títulos favoritos, juegos como Resident Evil o Uncharted. Finalmente ambas actrices defendieron el carácter artístico de los videojuegos. Y no sólo porque en nuestro país facturen más que la música, los libros o el cine, sino porque también nos transmiten emociones.

Michelle Jenner y Dafne Fernández, junto a una cosplayer de Aloy, de Horizon Zero Dawn / SER Madrid Sur

Y ahora sí, os hablo ya de mis primeras impresiones con Horizon: Zero Dawn entre las manos. En esta presentación pude probar lo que seguramente será el principio del juego, con la protagonista todavía en su niñez e instrucción como cazadora. En un mundo futurista y que mezcla entornos naturales con tecnología punta, va a ser muy importante un pequeño dispositivo que Aloy lleva en su oreja: nos sirve para obtener información sobre aparatos electrónicos cercanos, de forma que podamos conseguir claves y pistas para abrir puertas y otras acciones similares. Este dispositivo de información también tendrá utilidad en la lucha contra las bestias mecánicas, unos colosos de apariencia temible que son incluso capaces de volar.

Probando la versión final de Horizon Zero Dawn / SER Madrid Sur

La recreación de la naturaleza es, al menos en la versión para PS4 Pro que probamos, muy impactante si hablamos de gráficos. Detalles como la hierba alta meciéndose con el viento o los efectos de la luz solar sobre las plantas o los propios personajes son muy buenos, y más si tenemos en cuenta que Horizon promete un mundo abierto de proporciones gigantescas. A esto se suman unos movimientos muy naturales de los personajes, que alcanzarán su culmen en los combates. Las sensaciones en este mundo hostil recuerdan por momentos y mecánicas al prehistórico Far Cry Primal, y no es una mala referencia, pero Horizon promete ser más grande a todos los niveles. Sólo hay que esperar al lanzamiento el 1 de marzo para comprobarlo.

Actualidad

Ya está en el mercado el último juego basado en el anime de Dragon Ball. Es Dragon Ball Fusions, para la portátil Nintendo 3DS, e incluye personajes de la serie original hasta la actual Dragon Ball Super. En este juego de rol todos los personajes son capaces de fusionarse entre sí dando lugar a mezclas clásicas como Gotenks o a personajes totalmente nuevos dependiendo de sus dos componentes, ganado además habilidades especiales.

Crash Bandicoot volverá a PS4 el próximo 30 de junio con versiones remasterizadas en alta definición de sus tres aventuras principales bajo el título ‘Crash Bandicoot N. Sane Trilogy’. Compatible con PS4 Pro, el juego tendrá nueva iluminación y más animaciones para el gamberro marsupial en su lucha contra el Doctor Cortex, así como nuevas escenas cinemáticas.

El próximo 24 de marzo llega a las tiendas el juego de rol y acción con perspectiva isométrica Vikings Wolves of Midgard para PS4, Xbox One y PC. Los amantes de juegos como Baldur´s Gate o Champions of Norrath están de enhorabuena, porque Vikings también puede jugarse en modo cooperativo para dos jugadores. Tendremos que limpiar las diferentes mazmorras para conseguir equipo, subir de nivel y desbloquear conjuros avanzados. Además todas las reservas del juego se llevarán una edición especial con contenido extra.

Hackers vs Cybercrook, el juego para móviles sobre ciberseguridad / Internet Segura For Kids

Y hoy cerramos este SER Jugones con un juego divertido y también educativo en el ámbito de la ciberseguridad para los más pequeños. ‘Internet Segura for Kids’, el centro de seguridad en internet para menores de edad en España, ha creado el videojuego para móviles ‘Hackers vs Cibercrook’, en el que debemos ayudar a un joven a proteger su casa y documentos importantes de un ladrón virtual. Con este juego los niños aprenderán la importancia de crear contraseñas seguras, hacer copias de seguridad o a tomar precauciones al conectarse a redes wifi públicas. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.

